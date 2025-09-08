Más de 120.000 escolares gaditanos se benefician de los libros gratuitos

El próximo curso estrenará libros de texto el alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y se renovarán los libros correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria como todos los años por las características de estos cursos. Además, quedará renovada la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo.

Para ello, la Consejería destinará un presupuesto total de 57 millones de euros para el Programa de Gratuidad de Libros de Texto en Andalucía, una medida que beneficia a unos 885.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias.

El presupuesto destinado a este fin en la provincia de Cádiz asciende a 8.405.453 euros de los que se beneficiarán en torno a 120.000 alumnos.

Las familias cuyos hijos accedan a estos cursos reciben un cheque-libro y la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección. Y no se trata de una ayuda menor porque el precio de un lote completo de manuales puede superar fácilmente los 200 euros por estudiante, una cantidad que multiplicada por varios hijos se convierte en una carga notable. El programa de gratuidad alivia esa presión y refuerza la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Esta iniciativa está dirigida a todo el alumnado escolarizado en Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados.

La renovación atiende a una necesidad práctica: son los cursos en los que los libros se deterioran más, ya que se usan para lectoescritura y se completan con actividades de caligrafía y ejercicios que no pueden aprovecharse en años posteriores. En 4º de ESO, la renovación responde a los cambios curriculares y a la necesidad de actualizar contenidos para una etapa clave en la formación del alumnado, previa a la elección de itinerarios hacia Bachillerato, Formación Profesional o la vida laboral.

La gratuidad de los libros de texto es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía. El sistema se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos. Pero además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y ser responsable de la inversión realizada en su educación.