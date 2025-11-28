Música del Mar confirma nuevos nombres que estarán en Cádiz el verano de 2026

Música del Mar ha dado a conocer más nombres que compondrán el cartel de este ciclo musical gaditanos.

Uno de los grandes nombres que llegarán a Cádiz este verano es la estrella de música urbana Morad. El joven artista, autor de éxitos como «Pelele», «Motorola» o «Normal», destaca por un estilo muy personal al que ha sacado partida internacional. Estará en Música del Mar el próximo 21 de agosto.

RVFV es otro de los representantes de la música urbana que estará en Cádiz el próximo 11 de julio. Rafael Ruiz Amador, del barrio de La Chanca en Almería, ha sabido encontrarse en una mezcla muy particular de sonidos que varían desde el trap, reguetón y los ritmos latinos-urbanos, estilo que lo ha llevado a tener una carrera meteórica.

Medina Azahara será la opción para los amantes del rock andaluz. El 10 de julio Música del Mar tiene una cita con uno de los grupos históricos de nuestro país y que además están de gira de despedida de los escenarios. Junto a ellos actuarán la banda gaditana de rock Alan Nepa.

Por último, el espectáculo Molan los 90, es la última confirmación. El pasado año fue todo un éxito y vuelven al Muelle Reina Victoria para una noche de nostalgia el próximo 1 de agosto con confirmaciones ya cerradas como Los Inhumanos, Tina Cousins y Paco Pil.

Confirmaciones anteriores

Música del Mar inaugurará la temporada 2026 en el mes de mayo, más temprano que nunca. Una de las figuras rockeras más icónicas de nuestro país, Fito & Fitipaldis visitará Cádiz el viernes 1 de mayo de 2026. Más de dos años y medio después de sus últimos conciertos, vuelven a la carretera con «Aullidos Tour», una extensa gira que recorrerá 28 ciudades españolas, entre las que se encuentra Cádiz.

Además dentro de Música del Mar también se incluye el 15 de agosto el Festival NosinMúsica con las actuaciones estelares de Love of Lesbian, Alcalá Norte y Denisdenis.

