Crystal Fighters y mucho más para el 'festivo' No sin Música de Cádiz 2025

El festival NOSINMÚSICA de Cádiz celebra su 12ª edición este viernes 15 de agosto, día festivo nacional. Para dar salida a este largo puente que mejor que pasarlo a la fresquita en Cádiz y olvidar un poquito esta ola de calor. Este año se engloba dentro de la programación del ciclo musical de verano MÚSICA DEL MAR.

El viernes en el Muelle Reina Victoria a partir de las 19h llegará el día del festival NOSINMÚSICA con un cartel concentrado en una sola jornada que nos hará disfrutar de grandes actuaciones como las de la banda británica indie rock CRYSTAL FIGHTERS. Un grupo con un estilo diferente e inconfundible basado en una fusión de géneros - música dance progresiva junto con melodías tradicionales del folk vasco, así como sintetizadores, bajos wonk-funk, con influencia de ritmos ochenteros del punk y la música experimental electrónica española. Su potente directo y su incombustible energía llegará este viernes a Cádiz, tras triunfar en escenarios de todo el mundo, y será en NOSINMÚSICA 2025.

Eso no es todo porque el Muelle Reina Victoria también recibirá con los brazos abiertos a ROZALÉN, una de las voces femeninas más destacadas del pop y la canción de autor en español, recientemente galardonada como Premio de la Academia de la Música 2025 Artista del Año y Mejor Album Pop. Ella también estará en NOSINMÚSICA 2025 para presentar su último disco «El Abrazo». Tras éxitos de himnos como «La Puerta Violeta» y «Vivir», la artista presenta un álbum que, según ella misma explica, está «lleno de abrazos y duelos», reflejando la importancia de lo simple y vital en tiempos de adversidad. Melodías pop cargadas de sentimiento y de compromiso social con la inclusividad.

Más mujeres en NOSINMÚSICA este año y ella no podía faltar en esta edición, por su don de creatividad y de evolución constante, ZAHARA visitará Cádiz y lo haría en NOSINMÚSICA para presentar su más reciente disco, Lento Ternura. La artista lo apuesta todo a un espectáculo de pop electrónico lleno de contrastes, con una puesta en escena meticulosamente cuidada. Un espectáculo que oscila entre el pop brillante y luminoso con alma de banda, y momentos más oscuros dominados por la electrónica. El repertorio no solo incluye sus nuevas canciones, sino también algunas de las más icónicas de su carrera.

El festival de Cádiz completa cartel con el regreso de CYCLE, huracán perfecto que combina una producción electrónica completa con guitarras potentes y coros pegadizos. Se mueven con confianza desde el electrobreak al rock, llegando a hacernos recordar a las mejores bandas británicas y alemanas de finales de los años 80. La voz profunda y versátil de su nuevo frontman Carlos Ortega, transmite textos perversos amablemente asistido por La China Patino, dos grandes con mucha garra.

JUANCA Supersub Dj, batería del grupo Supersubmarina será el encargado de animar con mucha fiesta la noche del viernes con una sesión especial cargada de mucha energía y buena vibra, recordando grandes clásicos del indie nacional e internacional en sus versiones más electrónicas. Sesión que promete diversión, contundencia y mucho baile.

Un puente de tres días que convierte a Cádiz en una de las primeras opciones para pasar un fin de semana inolvidable.

VENTA DE ENTRADAS: www.nosinmusicafestival.es.

