Cádiz ya tiene su cita musical para 2026: Nosinmúsica confirma fecha y primeros artistas

El festival Nosinmúsica ya tiene fecha para su edición de 2026. Manteniendo su formato de un solo día, el evento se celebrará el sábado 15 de agosto en el Muelle Reina Victoria de Cádiz, la ciudad donde nació en 2013 y que volverá a acoger uno de los encuentros musicales más esperados del verano.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial y la colaboración del Puerto de la Bahía de Cádiz, el festival presenta un cartel potente y atractivo encabezado por Love of Lesbian, uno de los nombres imprescindibles del pop nacional.

La banda catalana llegará a Nosinmúsica con su décimo álbum, «Ejército de Salvación» (2024), un trabajo que rinde homenaje a la amistad, al colectivo y a quienes siempre acompañan al grupo. Sus nuevas canciones, junto a sus grandes éxitos, sonarán en directo en la edición 2026 del festival gaditano.

Alcalá Norte y Denisdenis

A Love of Lesbian se suma por primera vez en Cádiz Alcalá Norte, una de las formaciones madrileñas más comentadas del momento. Con un estilo que mezcla postpunk, pop ingenuo, ecos oscuros de los 90 y la solemnidad del metal, la banda se ha convertido en un fenómeno que conquista a medios y público. En Nosinmúsica interpretarán temas como «La vida cañón», «10K», «Los Planetas» o «La calle elfo», entre otros.

El cartel lo completa Denisdenis, grupo muy ligado al festival, que vuelve tras haber participado en ediciones anteriores. La banda presentará en directo «La virtud del alba», su trabajo más reciente, un viaje sonoro de indie rock que transita por el deseo, la decisión, el amor y la esperanza.

Entradas el 27 de noviembre

La venta de entradas para Nosinmúsica 2026 se activará el jueves 27 de noviembre a las 12.00 horas a través de la web oficial.