Luz verde a las obras del entorno de Marianista Cubillo: solo resta el Plan de Seguridad y Salud

La transformación de Marianista Cubillo, uno de los puntos calientes de la movilidad en la zona de extramuros, encara por fin su fase definitiva. Tras debates vecinales, ajustes técnicos y reuniones con la comunidad educativa, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado este viernes las obras de reurbanización a Boom AEC S.L. por un importe de 346.194,44 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, en el que se dará respuesta a una demanda que ha ido ganando peso por la complejidad del entorno y el flujo de estudiantes que a diario accede al IES Drago.

Ahora sólo resta que se apruebe el Plan de Seguridad y Salud para que puedan empezar a acometer las obras.

La actuación llega tras un proceso marcado por la necesidad de ordenar un espacio que combina tráfico rodado, convivencia vecinal y una fuerte presión peatonal en las horas punta.

La actuación se enmarca en un proceso especialmente complejo por la coexistencia de intereses distintos: por un lado, la necesidad prioritaria de dotar de mayor seguridad a los escolares que a diario acceden al IES Drago, uno de los centros educativos con más alumnos de extramuros; y por otro, las demandas de la asociación de vecinos San José Playas, que reclamaba la reapertura al tráfico de la vía tras la peatonalización previa, una medida que motivó protestas y que incluso llevó a la entidad a interponer una denuncia judicial contra los anteriores responsables municipales.

Ese doble escenario —seguridad escolar y reivindicación vecinal— obligó a replantear la ordenación del entorno, lo que dio lugar a un proyecto fruto del diálogo, orientado a equilibrar la accesibilidad peatonal, el tránsito del alumnado y la circulación de vehículos en esta calle clave del barrio.

Callejón del Blanco

El proyecto prevé la eliminación de varios aparcamientos en la parte final del callejón del Blanco para ensanchar la acera y mejorar la seguridad de los peatones. También se reurbanizará la conexión entre este vial y Marianista Cubillo para acortar el paso de peatones, considerado demasiado largo, y modificar el giro de vehículos con el fin de reducir conflictos en la intersección.

En el tramo ya peatonalizado de Marianista Cubillo se ejecutará una plataforma única, se recuperarán aparcamientos en la margen derecha y se conservará la acera en su anchura actual, una ampliación que ya había sido realizada.

El tráfico se restablecerá en la calle, aunque quedará prohibido durante el horario de entrada y salida del IES Drago, precisamente para evitar riesgos y saturaciones en los minutos de mayor afluencia estudiantil. La nueva ordenación se apoyará en una corbata en la señal vertical, reforzada con vigilancia policial cuando sea necesaria.

El Ayuntamiento subraya que estas medidas buscan dar una respuesta equilibrada a las demandas históricas en torno a esta vía, combinando la mejora de la movilidad con un entorno más amable y seguro para el alumnado y el vecindario.

Nuevo hotel en calle Gibraltar

La Junta de Gobierno Local ha incorporado este viernes varios acuerdos en materia urbanística, entre los que destaca la concesión de licencia para la construcción de un hotel de dos estrellas en la calle Gibraltar.

Junto a esta licencia, la Junta ha aprobado otras dos actuaciones urbanísticas: la segregación de un local en dos viviendas en Conde Orelly, 3 bajo-dcha., y la adecuación de un local como tres viviendas en Periodista Beatriz Cienfuegos, 4-bajo.

En el ámbito de disciplina urbanística, se han emitido tres requerimientos de obras de seguridad en fincas situadas en Veinticuatro de julio, 4; Fermín Salvochea, 1; y Atlántida, 8, así como un requerimiento de seguridad, salubridad y ornato en el inmueble de Suárez Salazar, 11.

Además, la Junta ha aprobado dos requerimientos de ejecución de la Inspección Técnica de Edificación (ITE) correspondientes a fincas en plaza de la Libertad, 15 y calle Antonio López, 4.

Accesibilidad y turismo

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también el expediente de contratación para la mejora de accesibilidad universal en tres espacios turísticos clave: el yacimiento Gadir, el Centro de Recepción de Turistas del Paseo de Canalejas y la Oficina de Turismo de la avenida Beatriz Cienfuegos s/n.

Estas intervenciones se incluyen en el plan 'Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. El proyecto sale a licitación por 85.280,96 euros con un plazo de ejecución de tres meses.

Fuentes ornamentales

Asimismo, se ha puesto en marcha el expediente de contratación para el mantenimiento de las 31 fuentes ornamentales distribuidas por la ciudad.

El precio de licitación es de casi un millón de euros, concretamente 901.102,09 euros, y la duración del contrato será de dos años, con posibilidad de un año de prórroga.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se ha dado el visto bueno a ayudas por valor de 38.358,75 euros, de los que 28.821,49 euros son para 96 ayudas de emergencia social; 6.168 euros para 14 ayudas económicas familiares; 1.392,94 euros para 28 ayudas de pago de recibo de la luz; y 1.676,32 euros para 21 ayudas de pago del recibo del agua.

Por otro lado, se han aprobado cuatro bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz; 19 ayudas de cobertura energética anual, y 26 suministros vitales de agua.

En lo que llevamos de año 2025 ya se han aprobado ayudas por valor de 3.390.579,56 euros.