Incubazul, el nuevo edificio de Zona Franca con contenedores marítimos reciclados, ve al fin la luz

Han sido años, hasta tres, y muchas noticias en cuanto a uno de los proyectos estrella del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Incubazul. Un lugar para que las Pymes puedan tener su lugar de trabajo y de cooperación entre ellas, todo en torno a la economía azul, en una ciudad como Cádiz que si algo necesita es de nuevas ideas y proyectos que generen y diversifiquen el empleo.

Y para la puesta de largo, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Amén de los importantes y esperados anuncios que la número dos del Gobierno ha realizado sobre el futuro hospital de Cádiz y la carga de trabajo en Navantia, Montero ha presidido el acto de inauguración de Zona Base Incubazul, que alojará de forma definitiva la incubadora de la Zona Franca de Cádiz y que se convierte en un referente e icono del nuevo modelo industrial 4.0, «más innovador y sostenible», que está implantando el Consorcio gaditano.

En el acto de inauguración, en el que han participado también el presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, el alcalde de la ciudad, Bruno García, y el delegado de la Zona Franca, Fran González, han estado presentes representantes empresariales y autoridades, entre los que se encontraban el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.

Con mucho por hacer en el polígono exterior de la Zona Franca, chabolismo industrial incluido, queda claro que este innovador edificio llama la atención, a la espera de que genere los objetivos que se buscan.

El nuevo edificio cuenta con una superficie total construida de 1.951,33 metros cuadrados y 1.415,73 metros cuadrados de terrazas y espacios libres distribuidos en tres plantas y la baja, donde predomina la sostenibilidad, la innovación y el confort. La peculiaridad del edificio, conformado por contenedores marítimos reciclados cuya vida útil es de 10/15 años, ha hecho necesario que la construcción haya tenido que hacerse de forma más cuidada y meticulosa que un edificio convencional.

Además, las instalaciones cuentan con un auditorio para celebración de eventos, salas de coworking, salas de reuniones y formación, oficinas, laboratorio tecnológico y diferentes espacios para intercambiar información y experiencias, incluida una zona de restauración.

El edificio, cuya inversión total ha sido de más de cinco millones de euros, está dotado con herramientas de alta tecnología que permiten la implantación de empresas altamente innovadoras y como complemento de todo el conjunto, en la tercera planta, coexisten espacios habitacionales, con lugares de encuentro al aire libre al tener todas las plantas terrazas para fomentar la convivencia entre los emprendedores, según ha explicado la Zona Franca.

Para Montero, «la mejor incubadora de España»

La vicepresidenta primera del Gobierno ha resaltado que Incubazul «está considerada como una de las mejores incubadoras de España y la primera de Andalucía y cuenta con un amplio reconocimiento internacional».

En este sentido, Montero ha recordado que «un centenar de empresas han sido seleccionadas en los programas de aceleración, el 81% de las startups incubadas avanza, el 41% ya factura y un 28% cuentan con un alto valor tecnológico«. Asimismo, ha señalado que Incubazul es ya »un referente indiscutible en economía azul, un sector que emplea en España a 900.000 personas y que factura casi 100.000 millones de euros«.

«Hoy es un gran día para la Zona Franca y para Cádiz. Este edificio es un hito importantísimo, no solo por lo que supone tener un edificio de estas características y con estas prestaciones en la ciudad, sino también por lo que representa para el Consorcio y su nuevo modelo de industria 4.0, innovadora, sostenible y comprometida con el medioambiente y con el mar, con la Economía Azul», ha resaltado el delegado del Estado, Fran González.

En este sentido, ha agradecido la ayuda de los Fondos Europeos, realizada a través de la Fundación Incyde, y el apoyo y confianza del Gobierno central. «Incubazul es el mejor ejemplo de cómo estos fondos y esta política europea puede cambiar la realidad y cómo se puede apostar por modelos de negocio y de crecimiento económico que redundan en la economía, pero también en la transición ecológica», ha manifestado.

Asimismo, ha afirmado que «Incubazul se ha consolidado como un elemento, el más importante de la Bahía y la provincia, de innovación, de atracción del talento y defensa del medio ambiente y la economía circular». «Nuestro compromiso con la economía circular, la innovación y el emprendimiento se refuerza día a día y ya hemos iniciado un nuevo proyecto en torno a ello, el ZF Blue Core, el vivero de empresas 4.0 que potenciará aún más nuestro ecosistema de Economía Azul y nuestra apuesta por crear tejido empresarial aprovechando el talento de nuestro entorno», ha concluido Fran González.

Zona Franca ha recordado que el edificio de Zona Base Incubazul fue proyectado como un centro de referencia de la economía circular, de un modelo industrial más sostenible y comprometido con el medioambiente y el acto de primera piedra fue presidido también por María Jesús Montero en julio de 2022.

La actuación ha dado lugar no sólo a un edificio singular y eficiente, sino que también está propiciando un cambio en una de las zonas de la ciudad con mayores deficiencias urbanísticas. Asimismo, el Consorcio ha recordado que contiguo al edificio va un hotel, que deberá construirse en los próximos meses, y muy cerca en la misma parcela se ubicará una residencia de estudiantes.