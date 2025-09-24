El llamativo parque de atracciones con una montaña rusa que ha atracado en el muelle de Cádiz

Este miércoles, 24 de septiembre, dos cruceros han hecho escala en la ciudad de Cádiz.

Se trata de los barcos 'Celebrity Apex' y 'Mardi Gras', que han recalado en el muelle gaditano por primera vez.

Ambos tienen nacionalidad destacada estadounidense, pero el que más ha llamado la atención ha sido el 'Mardi Gras' con su impresionante parque de atracciones, que incluye una montaña rusa.

El crucero 'Mardi Gras' es un barco de la línea Carnival Cruise Line, una compañía naviera estadounidense con sede en Florida. Se trata de un crucero de lujo con capacidad para albergar a 6.465 pasajeros, aunque a Cádiz ha llegado con 4.848. Cuenta con una amplia variedad de instalaciones y servicios a bordo, incluyendo esa primera montaña rusa en un crucero. El 'Mardi Gras', que tiene 344 metros de eslora, ofrece itinerarios por el Caribe.

El crucero es uno de los barcos más grandes de la flota, y se distingue por ser el primer barco de crucero impulsado por GNL en América del Norte. Ofrece una amplia variedad de opciones de comida, desde restaurantes de especialidades hasta comedores principales, bares y cafés.

El barco también cuenta con un estudio de fitness y un spa. Los pasajeros pueden disfrutar de espectáculos en el teatro y en el club de comedia.

