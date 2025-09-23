Velocidad de crucero en el muelle de Cádiz y cambio de marcha el próximo mes de octubre

El muelle de Cádiz recibe a miles de turistas. Ese titular, repetido hasta la saciedad durante el verano que ha tocado a su fin este lunes 22 de septiembre, volverá a repetirse una y otra vez durante lo que resta de 2025. Buen balance del periodo estival y buenas expectativas para el último trimestre del año de cara a cerrarlo con nuevas cifras de récord. Velocidad de crucero y cambio de marcha el próximo mes de octubre.

El verano ha dejado jornadas de gran afluencia de viajeros en la ciudad llegados desde el mar. Sin ir más lejos, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, casi 10.000 turistas desembarcaron en la Tacita de Plata a bordo de dos barcos: 'Allura', que realizaba su primera escala en el muelle gaditano, e 'Independence of the Seas', un viejo conocido por estos lares que fue durante varios años el crucero más grande del mundo.

Hay más botones de muestra que hablan por sí solos de los espectaculares números que se han vivido durante el verano. El jueves 19 de junio, en una jornada que coincidió con el segundo día de huelga entre los trabajadores del sector del metal en la provincia, Cádiz recibió en un abrir y cerrar de ojos la llegada de más de 8.300 turistas internacionales a bordo de dos cruceros: el 'Arvia', con mayoría de británicos a bordo, y el 'MSC Música', con turistas italianos y portugueses en su mayoría.

Previamente, el muelle acogía entre el sábado y el lunes anterior a algo más de 8.000 cruceristas que recalaron a bordo de cinco buques y con una media de 2.500 pasajeros por día. Además, dos de estos barcos hacían escala por primera vez en la capital gaditana.

Una auténtica oleada turística se produjo el lunes 18 de agosto, con tres cruceros dejando en la ciudad nada menos que 11.000 visitantes. El buque con más pasajeros ese día en el muelle fue el 'Britannia', con 4.057, la mayoría de nacionalidad británica. El segundo con más turistas fue el 'Mein Schiff Relax', con 3.600. Y el tercero, según hizo público el Ayuntamiento, fue el 'MSC Música', con 3.223 viajeros a bordo.

Días después, el jueves 28, cerca de 10.000 turistas desembarcaban en la ciudad en dos cruceros. Hubo un total de 22 escalas durante ese mes de agosto. Pocas, pero contundentes. Las suman hablan por sí solas.

En este mes de septiembre, el puerto de Cádiz tiene previstas 36 escalas. Los días de mayor actividad hasta el momento han sido el 3 y el 17, con tres cruceros atracados a la vez en los muelles gaditanos. Y marcados en rojo quedaban el miércoles 24, el viernes 26 y el lunes 29, jornadas también de tres barcos de pasajeros.

Un buen mes de octubre

Por delante, los meses de octubre, noviembre y diciembre con un total de 45, 41 y 22 escalas, respectivamente, según se apunta en la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

Octubre será el mes con mejores números de aquí a final de año. Cuatro serán los días en los que se den cita hasta tres barcos en una misma jornada, algunos de ellos grandes nombres propios del mar.

El día 7 estarán en Cádiz el 'Marella Voyager', el 'MSC Música' y el 'Crystal Symphony'. El día 15 recalarán en el muelle gaditano el 'L'austral', el Royal Clipper' y el 'Santa María Manuela'. El 23, turno para 'Renaissance', 'Ilma' y 'Queen Anne'. Y, por último, el día 27 se mezclarán en el mar 'Britannia', 'MSC Música' y 'Club Med 2'.

Y hablar de nombres propios del mar es hablar del 'Arvia', que volverá a visitar Cádiz durante este señalado mes de octubre con más de 6.000 pasajeros a bordo hasta en dos ocasiones: los días 8 y 21.

Botado en 2022, el 'Arvia', operado por P&O Cruises, es el barco más grande que se ha puesto en servicio para el mercado de cruceros británico.

Con 185.000 toneladas, 345 metros de eslora y 16 cubiertas para huéspedes, es el segundo barco de P&O Cruises que funciona con gas natural licuado (GNL), la tecnología de combustible más avanzada de la industria marina hasta la fecha.

'Arvia' tiene un diseño de casco optimizado para minimizar la resistencia y está instalado a bordo con la última tecnología de eficiencia energética.

En cuanto a su interior, el barco dispone de 20 cubiertas y 2.614 camarotes. Tiene seis piscinas, un minigolf y un parque acuático, además de un scape room que imita un submarino.

'Arvia', como la última evolución en la experiencia de P&O Cruises, encarna las últimas tendencias en viajes, comidas y entretenimiento y es el epítome de un resort soleado que navega todo el año hacia los climas más cálidos. Toma el diseño estético y la disposición general de su barco gemelo Iona, pero proporciona nuevos y emocionantes espacios exteriores e interiores que aprovechan al máximo el despliegue den el Caribe y el Mediterráneo.

Otro nombre propio que podrá verse en octubre en Cádiz es el 'Mein Schiff Relax', que se ha estrenado en la ciudad en este 2025, año en el que ha sido inaugurado.

El 'Mein Schiff Relax' es un barco de última generación, con más de 330 metros de eslora, con capacidad para cerca de 4.000 pasajeros y una tripulación de 1.100 personas.

Dispone de 14 cubiertas accesibles para los pasajeros, un spa de 2.400 metros cuadrados, múltiples restaurantes, bares y áreas de entretenimiento, y ha sido diseñado para operar de manera más sostenible, utilizando gas natural licuado como combustible.

Con más de 300 metros de eslora, también recalarán en octubre en el muelle gaditano cruceros como el 'Costa Diadema', que al igual que el 'Arvia' hará doblete, el 'Sky Princess', el 'Celebrity Equinox', el 'Mein Schiff 2', el 'Britannia', el 'Mein Schiff 7', el 'Mardi Gras', el 'Explorer of the seas' y el 'Queen Anne'. Buena alineación.

El dinámico mes de octubre se estrenará con el crucero que presentará menor eslora de todos los que irán pasando por Cádiz hasta el día 31. Se trata del 'Ocean Victory', perteneciente a la compañía Alma Cruceros, con 104 metros de eslora y 18 metros de manga.

El 'Ocean Victory' es un crucero boutique que realiza escala en la mayoría de los puertos andaluces, así como en Ceuta y Melilla, reforzando la ruta de cruceros por la región, para que el crucerista pueda disfrutar de la diversidad y riqueza cultural, natural, gastronómica y de ocio que ofrece el sur.

Este crucero cuenta con cinco espacios gastronómicos, teatro, sala de fitness y mirador panorámico. Uno de sus grandes atractivos es que su oferta gastronómica ha sido diseñada por Martín Berasategui y Paolo Casagrande, chefs que suman entre ambos 15 estrellas Michelín.

El objetivo de la empresa Alma Cruceros es atender a la comunidad hispanohablante interesada en realizar recorridos marítimos por la península, recorriendo los puertos andaluces de Sevilla, Huelva, Cádiz, Algeciras, Málaga, Motril y Almería.

Previsión de 351 escalas en este 2025

El puerto de la Bahía de Cádiz tenía prevista 351 escalas de crucero para este 2025 que poco a poco va tocando a su fin. Siempre hay que dejar la puerta a cancelaciones y visitas de última hora. Y a ellas hay que sumar las paradas del mini crucero de lujo 'La Belle de Cadix', que viene haciendo unas 45 escalas al año en la ciudad.

En total, y de cumplirse las previsiones, la APBC estaría ante una nueva cifra histórica, con 396 escalas, 49 más que en 2023, que ha sido hasta ahora el ejercicio con mayor número de cruceros: 347.

El balance anual queda aún pendiente a expensas de que se pase la página que nos llevará a 2026, pero el enclave gaditano se mantiene como primer puerto andaluz en tráfico de cruceros y segundo peninsular, tras Barcelona, en escalas.

El año pasado, el puerto de Cádiz recibió 333 escalas de cruceros, el 4% por debajo de las alcanzadas en 2023.

En la distribución por temporadas, siguen siendo la primavera y el otoño las de mayor actividad de cruceros, mientras enero y febrero se mantienen como los meses del año con menor afluencia. El pico lo marca abril, con 51 escalas, seguido de octubre y noviembre.

De cara a 2025, al igual que ha sucedido en los últimos años, volvieron a anunciarse algunos buques que pernoctarían en la ciudad: 22, el doble que este año.

Las previsiones apuntaban a que de los 365 días del año, 149 (un 41%) no habría ningún crucero en el puerto y 126 días solo habría un buque (prácticamente, de cada tres días, uno). En 57 días del año deben coincidir dos barcos; en 26 jornadas, tres; en siete días se esperaban cuatro. Y un sólo día ha podido presumir de ofrecer cinco cruceros a la vez.

Cabe recordar que el impacto económico de los cruceros es especialmente significativo en el entorno. Según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región, el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros. Y puede llegar hasta los 200 euros en el caso de puerto base.