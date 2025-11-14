La Laguna reclama más aparcamiento regulado en el barrio: «Queremos que los coches se muevan»

El barrio de La Laguna, el de mayor densidad poblacional de Cádiz, recibía la buena nueva a finales del pasado mes de agosto del comienzo del aparcamiento regulado en algunas de sus calles. Una demanda vecinal de cara a aliviar la dificultad de encontrar un aparcamiento en calles como Santa Teresa de Jesús, Goya, Velázquez o la misma Avenida de la Sanidad Pública.

Fueron varias semanas en las que el Ayuntamiento, tras pintar de verde estas y otras calles en julio, permitió que los vecinos fueran adquiriendo sus correspondientes tarjetas de aparcamientos para comenzar a hacer un uso de la nueva zona verde, la cual ya se empezó a regular de manera oficial en los últimos días de agosto.

Desde entonces y a diferencia de otros barrios, La Laguna ha copado gran parte de su estacionamiento verde. No se ha dado la imagen de otras zonas, caso de Loreto por ejemplo, en el que mucho de este aparcamiento de pago estaba vacío durante buena parte del día sin que nadie hiciera uso del mismo. En el barrio de los pintores y del Estadio eso no ha pasado en absoluto y solo basta con pasear por sus calles cualquier día de la semana y comprobar como la zona verde rinde a un nivel alto con gran parte de sus plazas ocupadas casi de manera constante.

Con todo, ahora el barrio quiere más o mejor dicho lo que según desde la Asociación de Vecinos de La Laguna les habían comunicado hace meses, la implantación también de una zona naranja. Lo explica el presidente de la entidad, Rafael Sánchez Luna, recordando que «estamos contentos con la zona verde pero ahora falta la naranja, un compromiso por parte del Ayuntamiento», explica.

Ante la sorpresa que pueda suponer que desde la entidad vecinal se pida más aparcamiento regulado y de pago en contra del aparcamiento libre y gratuito, Sánchez lo justifica destacando que «necesitamos que los coches se muevan. Que la gente que venga a comprar aquí aparque, compre y luego coja el coche pero que siempre tenga la facilidad de poder comprar en el comercio de nuestro barrio».

Razón por la que el presidente de la Asociación de Vecinos espera que ahora se dé el paso adelante de que calles importantes del barrio, caso de Pintor Zuloaga y Sorolla, estén pintadas de naranja lo antes posible. «Queremos que sigan existiendo calles sin regular pero hay que tener en cuenta que ahí no se mueven los coches y es complicado para los vecinos que tienen ya su tarjeta de aparcamiento encontrar un hueco. Aquí en La Laguna está funcionando muy bien pero hace falta que algunas calles más tengan ya la zona naranja».

Rafael Sánchez no oculta que hay vecinos que no están a favor y que esto puede afectar a los comerciantes, aunque el Ayuntamiento está trabajando en ese aspecto. Hay que recordar que en la zona naranja de Cádiz pueden aparcar residentes acreditados de la zona correspondiente y trabajadores con tarjeta de EMASA, con un límite de 4,5 horas. También pueden hacerlo usuarios visitantes pagando la tarifa de rotación, aunque el aparcamiento de no residentes está limitado a tiempo para favorecer la rotación.

Con todo, en La Laguna, donde se calcula que hay un total de 850 plazas de aparcamiento en sus calles, se habilitaron el pasado verano un total de 461 plazas de zona verde, un 54,3% del total, quedando como zonas libres un total de 389 plazas, un 45,7%. Así, algo más de la mitad de las plazas son para residentes (54,3%) y el resto zona libre, donde podrá aparcar todo el que quiera, sea o no residente.