La Laguna aguarda inquieta su aparcamiento regulado: «Los vecinos no saben dónde dejar su coche»

Diferentes barrios de Cádiz están viendo como en los últimos meses el Ayuntamiento está buscando soluciones para uno de los grandes problemas de la ciudad, el aparcamiento. Ya durante el gobierno de José María González 'Kichi' se instalaron las zonas naranjas y verdes en diferentes puntos, sobre todo el casco antiguo donde hoy por hoy no hay lugar donde se pueda aparcar sin pagar un solo euro. Una situación que ha ayudado a los residentes a encontrar soluciones para sus vehículos, y que ha obligado al resto a 'condenarse' a buscar un aparcamiento en los diferentes parkings existentes, algunos de ellos con precios desorbitados.

Visto lo cual, la llegada de Bruno García a San Juan de Dios ha hecho que esos aparcamientos regulados vayan en aumento. Hace unas semanas ya ha comenzado a funcionar en el barrio de Loreto, por ejemplo. Todavía en fase de inicio, existen demasiadas plazas libres hoy por hoy a la espera de que los vecinos tengan sus respectivas tarjetas de residentes y comiencen a ocupar las numerosas plazas de aparcamientos disponibles en el conocido barrio gaditano.

Pero la situación no queda ahí. Muy cerca de Loreto está el barrio con mayor densidad de población de la ciudad, La Laguna. Una barriada que ahora mismo está «desbordada y sin aparcamiento posible». Lo dice de esta manera el presidente de la Asociación de Vecinos Rafael Sánchez Luna. Y es que desde que se ha instalado la zona naranja y verde en Loreto son muchas las personas que ahora aparcan en La Laguna, a la espera de esas tarjetas de aparcamiento o que sencillamente ya no pueden aparcar porque no son vecinos de Loreto.

«La gente está rabiosa porque ve que ahora mismo es una quimera encontrar aparcamiento en nuestro barrio. Todo el mundo viene ahora a aparcar aquí porque hay muchos trabajadores que no pueden usar la zona verde o no pueden dejar tanto tiempo el coche en la naranja. Ese es un problema que hay que solucionar, a los trabajadores hay que darles una solución», señala Sánchez Luna.

Misma petición que también lanzaban hace semanas desde la Asociación de Vecinos de Loreto ya que los comerciantes que trabajan en estos barrios no tienen porqué vivir en ellos y necesitan aparcamiento.

Unificar las zonas verde y naranja de diferentes barrios

No obstante, desde La Laguna, que esperan como agua de mayo que también les llegue el turno de tener el aparcamiento regulado, entienden que todavía va a tardar. «No creemos que antes de verano tengamos zona naranja y verde. Lo veo más para después de agosto, lo cual va a generar un problema con los conciertos y eventos que se van a desarrolar en el Estadio», reconoce el presidente de los vecinos de La Laguna.

La idea dentro del colectivo vecinal es que la calle Pintor Zuloaga, vía que vertebra el barrio, sea entera de zona naranja junto con la acerca más cercana de la Avenida Cayetano del Toro. El resto de calles de La Laguna serían de zona verde, exclusivas para los vecinos que pidan la famosa tarjeta. «Estamos hablando de unos 2.000 aparcamientos que pasarían a ser regulados, algo que pedimos y que ayudaría mucho para poder aparcar», destaca Rafael Sánchez.

Otra propuesta que lanzan desde La Laguna es que esos permisos de aparcamientos estén unificados. «Lo ideal sería que se pudiera aparcar en las zonas verde y naranja de ambos barrios. Unificarlo todo y permitir que no haya tanta demanda en una sola zona», explica el presidente de la asociación vecinal de La Laguna.

Sea como fuere, aún quedan trámites por parte del Ayuntamiento que está estudiando las peticiones vecinales y tratanto el asunto, sabiendo que ya se han dado pasos en otras zonas y que la próxima será La Laguna.