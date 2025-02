La zona naranja y verde en Loreto: ¿por qué hay tanto aparcamiento libre?

Pasear estos días por el barrio de Loreto es comprobar como la tranquilidad de la zona no se ve alterada por nada. Una de los lugares de Cádiz donde más a la mano se tiene el comercio, la avenida, la playa, el estadio e incluso el hospital. Loreto es vivienda de toda la vida, comercio, su centro de salud y la ansiada Ciudad de la Justicia que pueda darle una vuelta de tuerca más al barrio.

Pero andar por la Plaza Virgen de Loreto, centro neurálgico de la barriada, es comprobar como el aparcamiento es hasta factible. Son muchas las plazas disponibles desde que hace semanas se implementara la zona naranja y verde en muchas calles del barrio. En concreto, se han regulado unas 800 plazas por las que ahora cualquiera que quiera estacionar su vehículo tendrá que pagar, si lo quiere hacer en la zona naranja, o sacar la correspondiente tarjeta si lo quiere hacer en la verde.

¿Ha sido un fracaso entonces la medida implementada por el Ayuntamiento viendo que las plazas están vacías? No, todo tiene una explicación y un contexto, de ahí que sean los vecinos los que toman la palabra para desgranar qué está pasando.

Ubicado en la plaza antes citada está el Bar Medina, lugar siempre de encuentro de muchos vecinos. «Yo creo que la medida es muy positiva», reconoce Manuel mientras apura su café antes de seguir trabajando. «Antes costaba mucho aparcar y ahora es sencillo y lo puedes hacer cerca de casa», asevera. ¿Pero qué está pasando para que haya tanto aparcamiento libre? «Hay mucha gente que aún no sabe que tiene que sacarse la tarjeta de aparcamiento o que directamente no quiere hacerlo». Tarjeta que, por cierto, tiene un coste de unos 70 euros anuales.

Al respecto, Francisco Orellana, presidente de la Asociación de Vecinos, destaca que «ahora mismo hay mucha gente que la está solicitando pero EMASA está desbordada«, dice en referencia a la empresa municipal de aparcamientos que emite dichas tarjetas. »Al menos unas 700 personas del barrio la han solicitado ya pero están esperando muchas de ellas. También es verdad que algunos vecinos se han relajado en los primeros días y hay que recordar que desde el 1 de febrero se comenzó a sancionar a quien no lo tenga«.

El presidente vecinal reconoce su «felicidad» con la medida aprobada por el Ayuntamiento. «Yo creo que así se soluciona el problema del aparcamiento en Cádiz pero hace falta también dar facilidades a la gente que viene a trabajar. Ahora se ve, con tanto aparcamiento vacío, que aquí aparcaba mucha gente que no vivía en Loreto«, reconoce.

En ese sentido, y volviendo al bar donde hablaba antes Manuel, la queja es la misma, ¿qué pasa con los trabajadores? «Hay mucha gente que viene a Loreto a trabajar y no encuentra ahora aparcamiento. No estaría de más una tarjeta para trabajadores», reconoce. Medida que, por otra parte, está estudiando el Ayuntamiento de Cádiz.

El domicilio fiscal del vehículo, clave

Uno de esos trabajadores es Sergio Aragón. Gestor de profesión, tiene su despacho en pleno barrio por lo que necesita dejar su coche aparcado cada día al tener su domicilio en San Fernando. «A pesar de que ahora me las veo y me las deseo para aparcar yo veo bien que se regule el estacionamiento, y eso que antes aparcaba del tirón y ahora me cuesta la vida».

«Creo que es importante facilitar el aparcamiento a los vecinos y con eso se hace». No obstante, Aragón recuerda que «si pago un impuesto de circulación de mi vehículo no entiendo porqué ahora tengo que pagar por estacionar».

Al respecto, y como gestor, Sergio Aragón recuerda cómo se puede solicitar la tarjeta de aparcamiento para las zonas reguladas. No es solo estar empadronado en el barrio, sino que también lo esté el vehículo. «El domicilio fiscal del coche tiene que ser en este caso en Loreto, además del empadronamiento. El cambio del domicilio del coche se puede hacer en Tráfico o a través de un gestor». Aragón apunta que «quizás hay tanto aparcamiento libre ahora porque la gente aún no ha hecho una serie de trámites que debe hacer para solicitar la tarjeta y aparcar en la zona verde y naranja, y porqué hay gente que vive aquí pero su coche no tiene el domicilio en esta zona», añade.

Con todo, tras Loreto el siguiente barrio de Cádiz que puede añadirse al estacionamiento regulado es La Laguna. Un barrio denso en todos los sentidos y donde aparcar es casi una quimera en el día a día. El Ayuntamiento ya estudia la posibilidad de que algunas de sus calles también estén pintadas de verde y naranja.