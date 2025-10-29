Jubilación del comisario Santos Bernal Uceda: reconocimiento al trabajo de décadas en la provincia de Cádiz

El Comisario Principal Santos Bernal Uceda se ha jubilado como Jefe Provincial de la Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Cádiz, marcando el cierre de una larga trayectoria de servicio.

En un acto emotivo celebrado hoy miércoles, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, junto con el Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido Cancio, y compañeros del cuerpo, rindieron homenaje al mando arriando la bandera que ondeaba en la comisaría y entregándosela como símbolo de gratitud y reconocimiento.

Santos Bernal Uceda ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1982.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad, destacando su función como Jefe Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, así como otros destinos relevantes en Madrid y Navarra.

Su formación incluye un diplomado en Criminología por la Universidad de Navarra y un Máster en Dirección y Seguridad Pública, además de amplia formación interna especializada en áreas de Información, Policía Judicial y Seguridad Ciudadana.

Durante su etapa como jefe provincial en Cádiz, Bernal Uceda ha puesto énfasis en el trabajo conjunto con otras administraciones para garantizar la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico y la movilidad fronteriza del Campo de Gibraltar.

El homenaje ha servido para «agradecer los años de dedicación del comisario, y para destacar el valor de su liderazgo en momentos complejos para la seguridad en la provincia».