Las lágrimas de emoción del comisario jefe de Cádiz en su marcha: «45 años de servicio, es mi vida...»

Comenzaba a sonar el himno de la Policía Nacional y el comisario Santos Bernal ya era incapaz de seguir tragando las lágrimas que había estado guardando como suyas, por dentro, todo el acto de este Día de los Ángeles Custodios celebrado en Cádiz. Bajaba la cabeza y desde varios metros se notaba esa mezcla de batalla que estaba manteniendo entre el orgullo por el trabajo bien hecho, o al menos siempre luchado, y la pena por un inconformado adiós. «Es la última vez que lo voy a escuchar...», confesaba momentos después.

Porque al jefe Santos le quedan 28 días en el Cuerpo. Tras 45 años de servicio la jubilación le obliga a dar ese paso aunque su sentido sobre el honor y los valores de la Policía continúe intacto. «Esto no es solo un trabajo, es una forma de entender la vida», le decía hoy desde el atril a sus agentes. En este su último discurso destacaba unos buenos datos de balance sobre la criminalidad obtenidos pero, ante todo, elogiaba el valor y la entrega de quien decide vestir de uniforme. Para ello echaba mano de una anécdota reciente cuando contaba que en un partido de fútbol de su nieto, uno de los niños llevaba una camiseta en la que se podía leer: 'tu puedes ser el mejor del equipo pero lo mejor es formar parte de ese equipo'.

Noticia Relacionada Fotos: Acto de la Policía Nacional con motivo de la fiesta de los Santos Ángeles Custodios en Cádiz ANTONIO VÁZQUEZ El comisario provincial de la Policía Nacional, Santos Bernal ha presidido el acto celebrado este miércoles por el Día de la Policía

Y es que, según dicen, Santos Bernal ha sido parte de esos equipos. De él destacan que «es policía», «de la vieja escuela», «de la calle». Ingresó en el Cuerpo en 1982 y llegó hace tres años a la Comisaría gaditana tras ser Jefe Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental en 2021 y anteriormente responsable de UDYCO Central. Trabajó en Información durante años combatiendo el terrorismo más salvaje de ETA. Quienes lo conocen bien, lo saben. E incluso, tuvo que llorar la muerte de algún compañero y mejor amigo. Una lucha que siempre ha tenido muy presente y que ha querido recordar en cada acto para que al menos la memoria les hiciera justicia.

«Cuidado con lo que deseas que al final se cumple», decía en su toma de posesión citando a Óscar Wilde cuando llegó a Cádiz. Y para el comisario Santos Bernal han sido 45 años de cumplimiento. «Es mi vida...», susurraba hoy tras las condecoraciones cuando poco a poco empieza a ser consciente de que pronto tendrá que pasar al otro lado aunque siempre siga formando parte de ese equipo que tanto soñó.