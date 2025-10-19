Sucesos

Herido un motorista al caer intentando esquivar un turismo en el Segundo Puente de Cádiz

Ha sido trasladado al Hospital Universitario Puerta del Mar para evaluar su estado de salud

L. V.

Cádiz

Un motorista de 64 años ha resultado herido este domingo al caer de su vehículo tratando de esquivar un turismo en el Puente de la Constitución de 1812, en Cádiz.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente ha tenido lugar a las 12,40 horas de la mañana, en concreto, en la autovía CA-35 en el kilómetro 7 en sentido Puerto Real.

La sala coordinadora ha movilizado hasta el lugar del incidente a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local y sanitarios del 061.

Los sanitarios han sido los encargados de evacuar al afectado al Hospital Universitario Puerta del Mar para evaluar su estado de salud.

