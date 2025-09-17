La falta de mano de obra portuaria en una Bahía con alto desempleo, a debate

La paradoja de Cádiz es fácil de explicar, difícil de entender. En una provincia con altos niveles de desempleo, hay empresas que tienen una demanda de mano de obra que no logran satisfacer con lo que encuentran en tierras gaditanas. Tanto es así que «tenemos que rechazar en ocasiones carga de trabajo».

Lo explica Antonio Domínguez, Director de Negocio de Navantia en la Bahía de Cádiz. Uno de los integrantes del debate que Cádiz-Port, entidad que engloba a todos los agentes participantes en el puerto gaditano, ha organizado en la sede de la Confederación de Empresarios de Cáidz de cara a buscar oportunidades, fortalecer los retos que existen por delante y analizar el porqué hay tanta demanda de empleo y tan pocos puestos cubiertos en las empresas portuarias gaditanas.

Daniel Macpherson, presidente de Cádiz Port, ha sido el anfitrión de 'Horizontes Portuarios. Construyendo futuro desde el Puerto'. «Tenemos suelo suficiente en el puerto para dar cabida a las empresas actuales, de ahí que ahora mismo el caballo de batalla se encuentre en la formación y en la demanda de un empleo específico, mano de obra que sea capaz de ver en el puerto de Cádiz un empleo más que atractivo. Aspiramos que este tipo de debates sean un punto de partida para cambiar la estrategia educativa y formativa», ha explicado.

Una cita enmarcada dentro del Plan de Actuaciones 2026 de Cádiz-Port, con el apoyo del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz. Precisamente, Nausikaa Botamino, gerente del ente provincial, ha hecho hincapié «en la importancia hacer atractivo el trabajo en suelo portuario. Tenemos que entender la importancia de la labor portuaria y que el puerto gaditano y todo lo que ello conlleva no sea desconocido por la ciudadanía».

Al respecto, Daniel Sánchez, delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, ha recalcado que «desde la administración regional seguimos haciendo hincapié en la formación profesional y que desde ahí se puede encontrar un trabajo especializado, que es lo que hoy en día se demanda».

Y es que el puerto de Cádiz se enfrenta a cambios en su fisonomía con la llegada del tren a la Cabezuela y todo lo que puede suponer a nivel de tráfico de mercancías. La nueva terminal de contendores y su túnel de acceso son también otro de los hitos que se aproximan en el futuro más cercano, junto con el comienzo de las obras de la integración muelle-ciudad. Los cambios que va a sufrir y la convivencia entre dos elementos claves, como son la propia ciudad de Cádiz y el Puerto gaditano.

El motor de las empresas de CádizPort y la fortalezas de entidades como Navantia y Boluda como tractores de un puerto que demanda empleo en la provincia del desempleo. Las paradojas que no cesan. Juan Manuel Gómez, jefe de Base Boluda en Cádiz, ha explicado que «vemos como también faltan formadores que formen a esas personas que pueden encontrar un empleo en suelo portuario. Hacen falta mecánicos navales, soldadores y muchos perfiles que hoy por hoy no se ocupan».

En todo esto tiene mucho que ver cómo se vende la actividad portuaria y lo que se hace en el puerto. «No puede ser que el puerto sea algo aislado. Ahora vamos a ver la convivencia que se van a llegar a cabo con las obras que van a comenzar», explica otra de las ponentes en la mesa, la concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cádiz Beatriz Gandullo.

El mensaje y la estrategia a la hora de incentivar este tipo de formación y las líneas de colaboración privadas y públicas para aumentar la dosis de empleabilidad son fundamentales en este enclave.

Con buenas condiciones de trabajo, un empleo que puede ser estable en el futuro y entendiendo que no todo el empleo está en la Universidad, una de las conclusiones de esta mesa organizada por Cádiz-Port es que seguramente se necesite una modificación en la estrategia, mirando a la educación desde abajo y cambiando el panorama y la mentalidad de los jóvenes para que vean en el puerto un futuro más que atractivo. Existes las condiciones, hay futuro, oferta y posibilidad de trabajar en Cádiz para los propios gaditanos sin que esa mano de obra cualificada haya que buscarla más allá de Cortadura o la propia Bahía de Cádiz.

