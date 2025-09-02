El puerto de Cádiz inaugura septiembre con la llegada simultánea de tres cruceros y más de 8.000 pasajeros

La Voz de Cádiz 02/09/2025

Actualizado a las 15:16h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El puerto de Cádiz va a recibir este miércoles 3 de septiembre a los primeros 8.000 turistas del mes, donde se prevé unas 36 escalas de cruceros, con cuatro días en el que arribarán tres barcos a la vez.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz, tres cruceros harán escala en la ciudad el miércoles. Se trata de los cruceros 'Sky Princess', con nacionalidad destacada británica, el 'Norwegian Sky', con nacionalidades destacadas estadounidense y canadiense, y el 'Aida Stella', con nacionalidad destacada alemana.

El 'Sky Princess' tocará puerto a las 07,00 horas con 3.577 pasajeros, el que más turistas lleva a bordo de los previstos en esta jornada. Procedente del puerto gallego de Vigo, retomará su viaje a las 19,00 horas rumbo a Málaga.

El segundo crucero previsto, el 'Aida Stella', traerá a 2.466 pasajeros, que tras pasar por Málaga podrán visitar la ciudad de Cádiz y su provincia hasta que zarpan hacia Lisboa (Portugal) a las 18,00 horas.

Por último, el crucero 'Norwegian Sky', atracará en el Muelle Ciudad del puerto gaditano con 1.954 pasajeros a bordo. Lo hará a las 10,00 horas tras su escala en Lisboa, partiendo a las 21,00 horas hacia Gibraltar.

El miércoles es uno de los cuatro días de septiembre en los que el puerto de Cádiz espera tres cruceros a la vez en sus muelles, en concreto, esta circunstancia volverá a repetirse el 17, 24 y 29 de este mes, sumando un total de 12 escalas de las 36 que se esperan.

Según datos de Puertos del Estado, en el mes de julio, último del que hay datos, el puerto de Cádiz recibió un total de 28 cruceros, siete más que en 2024, acumulando hasta ese mes 160 escalas en 2025, un 12,7% más que el año anterior.

En cuanto al número de pasajeros, el puerto gaditano recibió en julio a un total de 74.637 turistas, 7.000 más que en 2024, y un 6,8% menos en el cómputo anual hasta ese mes, al pasar de entre 305.594 personas a 284.744.