Simulacro de tsunami en Cádiz, «primero he hecho de bañista y después de muerto»

La playa de Santa del Mar se ha convertido este jueves 20 de noviembre en todo un escenario en el que se ha simulado el rescate de varios bañistas, con víctimas incluso. Para ello, alumnos de la Escuela Samu de Sevilla, especializada en la formación sanitaria, en emergencias, protección civil y acción social, han participado en un ejercicio en el que se ha practicado el rescate de un cuerpo teóricamente fallecido, del que la policía científica presente en la playa ha cogido sus huellas dactilares para investigar el caso en concreto.

Además, también se ha llevado a cabo el operativo de rescate de un grupo de surfistas que se encontraban en el agua y a los que, lógicamente, no les habría llegado la alerta en sus móviles. De ellos, unos han sido rescatado gracias al uso de las motos de agua y otros con embarcaciones de la Cruz Roja.

Durante el transcurso de la prueba «se han analizado todos los problemas e inconvenientes que suelen surgir para estar preparados en el caso de que pasara realmente», cuenta Manuel Cárdenas, uno de los voluntarios que han realizado un simulacro que ha servido de «experiencia que viene muy bien para la formación» que están estudiando en el grado medio de emergencia y protección civil.

Estos estudiantes sanitarios también han colaborado con la Policía Nacional, Local y Guardia Civil en un plan de evacuación a zona segura en un escenario en el que ellos han hecho de bañistas o simples paseantes por una playa convertida en un lugar de riesgo de tsunami.