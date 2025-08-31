Emocionante visita del Nazareno al hospital Puerta del Mar

El Regidor Perpetuo de Cádiz, el Nazareno de Santa María, continuaba este domingo con su peregrinación que comenzó este pasado viernes y en la que visitará diversos templos de la ciudad en una cita histórica. Y entre ellas, el titular de Santa María era trasladado este domingo por sus hermanos hasta el hospital Puerta del Mar.

En una estampa insólita y cargada por ello de emoción, la parihuela del Señor atravesaba el túnel del hospital para detenerse en la puerta de acceso. Ahí, era solo la imagen la que entraba para acceder a la capilla del Puerta del Mar. El objetivo de la cofradía es mostrar y sobre todo mandar ese mensaje de esperanza a aquellas personas que tratan de recuperarse en el centro hospitalario. Una manera de dar consuelo y acercar aún más la devoción a Jesús Nazareno a los residentes del hospital gaditano.

La visita al Puerta del Mar, primera vez en la historia, ha sido multitudinaria en el exterior e íntima en el interior. Muchas personas han aguardado al Nazareno en el túnél del recinto hospitalario para, en una maniobra complicada, comprobar como la imagen entraba en la capilla dejando una imagen única.

Tras la visita al Hospital y la salida del túnel, y con cientos de personas acompañando al Greñúo en su recorrido, el cortejo llegaba a la Parroquia de Santo Tomás donde el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, ha dado la bienvenida al Señor de Cádiz, presidiendo posteriormente una eucaristía en una abarrotada parroquia de La Laguna.

María Auxiliadora y el Rebaño de María reciben al Señor de Cádiz

Ha sido el culmen de una segunda etapa de muchas emociones a flor de piel. A primera hora de la mañana la imagen del Nazareno dejaba San José, donde llegó el pasado viernes, para dirigirse al templo de Maria Auxiliadora. La comunidad salesiana ha recibido con los brazos abiertos al Nazareno con una misa y la exaltación de Manoli Lemos acompañada por el pianista Manolo Carrasco.

🟣 Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuida por todos ellos y reparte salud y mucha Esperanza 💜💜🙏 pic.twitter.com/Frl955Jcsm — Nazareno de Santa María (@NazarenodeCadiz) August 31, 2025

Tras un Rosario vespertino, el Señor dejaba María Auxiliadora para visitar el Rebaño de María y ser recibido en un altar por la imagen de la Pastora de Trille, antes de llegar al Hospital gaditano.

Para este lunes, el Señor tiene previsto llegar a la Iglesia de San Servando y San Germán en el corazón de La Laguna. Será a partir de las seis de la tarde cuando deje Santo Tomás, en su tercera etapa de esta histórica peregrinación.

