Regidor de la esperanza de Cádiz

Y Jesús Nazareno cruzó las Puertas de Tierra. Lo hizo en multitud, acompañado de su ciudad, de sus devotos, de sus queridos gaditanos y gaditanas que esta vez no tendrán que ir un viernes de Santa María a rezarle y pedirle. No, ahora será él quien en su bondad vestida en una túnica sencillamente espectacular llegará al encuentro de todos aquellos que alguna vez o diario piden por los suyos. Porque Jesús Nazareno es Cádiz, el Regidor Perpetuo lleva la esperanza de los gaditanos y así quedó demostrado cuando pasadas las ocho de la tarde la parihuela que portaba al Señor salía de su capilla en una estampa que parecía un Jueves Santo a finales del mes de agosto.

Decía el Padre Alfonso Gutiérrez, párroco de San José delante de la imagen del Nazareno que «una señora de la calle Trille ha venido esta mañana para preguntar cuando llegaba. No podía venir más tarde así que nos ha pedido que le pongamos este ramo de claveles. La señora no puede andar mucho y tiene problemas de salud. Ahora tiene a Jesús Nazareno en su barrio».

Y ese es el fin de esta peregrinación, no hay más. Acercar la esperanza personificada en el Greñúo a lugares en los que nunca antes estuvo. San José ha sido la primera parada pero llegará el caminar por La Laguna con sus parroquias de Santo Tomás y San Servando y San Germán, lo hará por Loreto, y no faltarán Puntales y la Barriada de la Paz. El corazón de la melena al viento del Señor que no queda solo en el arrabal de Santa María, este viernes histórico del mes de agosto fue la demostración de dos cosas; que Jesús Nazareno es la gran devoción de Cádiz y que esta ciudad es cofrade, por más que a veces se piense lo contrario.

Imágenes de asombro en la enorme comitiva que llevaba el Señor, más de 400 personas entra las que se encontraba el alcalde Bruno García o el portavoz socialista Óscar Torres que se mantuvieron todo el recorrido. Desde la salida en Santa María la multitud acompañaba al Nazareno con una capilla musical y los rezos del Via Crucis por parte de la Junta de Gobierno de la hermandad.

La primera gran estampa que dejaba esta etapa inicial de la peregrinación fue pasar las Puertas de Tierra. Un Campo del Sur abarrotado daba la mano a todo el paseo de Amílcar Barca por Santa María del Mar. El sol cayendo con Jesús Nazareno su túnica clara, el maravilloso exorno floral y un cuidado cortejo que procesionaba a buen ritmo pegado a la vera de la playa.

Más estampas únicas. El cruce de la Avenida por la calle Condesa Villafuente Bermeja y Ciudad de Santander. Nunca antes se vio al Regidor Perpetuo parando el tráfico en plena avenida principal de Cádiz, con la brillante colaboración de la Policía Local. Así, y con el paso por el barrio del Avecrem, el Greñúo iba entrando en el barrio de San José con el sonar de las campañas de la parroquia y una plaza abarrotada. Las hermandades de La Paz y El Rocío aguardaban en el dintel de la puerta junto a los párrocos del primer templo de Extramuros y el presidente del Consejo de Hermandades Juan Carlos Jurado.

Campanas que suenan y ven entrar a Jesús Nazareno llegando hasta el altar. Dejando su parihuela, la noche del viernes dejó al Señor de Cádiz presidiendo la Iglesia de San José ante la veneración nocturna y una jornada de sábado intensa en el templo gaditano. Quedará en la retina de muchos gaditanos y cofrades todo lo vivido en estas primera jornada de peregrinación, siendo conscientes, o no, de que es solo el principio de lo mucho que tiene por venir hasta el próximo sábado 6 de septiembre cuando el Nazareno regrese a Santa María.

Una sabatina y una madrugada intensa en San José

La agenda para este sábado y domingo será muy intensa en San José con misas, ponencias y varias citas destacadas como la Sabatina que tendrá lugar en la noche del sábado. Será concretamente a las 21:00 horas, una misa flamenca con la hermandad del Rocío acompañada de una colecta solidaria.

Jesús Nazareno en la puesta de sol nacho frade

Asimismo, imprescindible la veneración nocturna y de madrugada a Jesús Nazareno. Desde las 00:00 horas de este domingo hasta las 9:30 de la mañana que tenga lugar la eucaristía, habrá turnos de velas, poemas, rezos del Rosario y momentos para las peticiones al Señor.

Ya en la mañana del domingo el Nazareno comenzará su segunda etapa de la peregrinación con destino en primer lugar a María Auxiliadora. Allí celebrará una misa, además de una exaltación a cargo de Manoli Lemos. Ya en la tarde del domingo, Jesús Nazareno dejará a buen seguro una de las grandes estampas de su caminar por Extramuros, el paso por el Hospital Puerta del Mar.

Antes llegará al Rebaño de María y sobre las siete de la tarde estará en la capilla del centro hospitalario. Tras la visita, el Greñúo llegará a La Laguna sobre las 20:30 horas, concretamente a Santo Tomás donde hará su tercera noche y pondrá fin a la segunda etapa.