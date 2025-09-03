Emoción y lágrimas por el inicio de una nueva vida en Cádiz: «Es un día de celebración»

Nervios, lágrimas, alegría, emociones a flor de piel, pero sobre todo ilusión, mucha ilusión. Dieciséis familias de Cádiz han recibido este miércoles las llaves de sus nuevas viviendas sociales en régimen de alquiler en la calle Santiago número 11. Muchos de ellos llevan esperando este día desde hace más de una década. El 3 de septiembre de 2025 será una fecha que nunca olvidarán. Un día en el que comienza un nuevo capítulo en sus vidas, un punto de inflexión. Solo hay sonrisas. Es un día de «celebración».

Esta mañana ha tenido lugar la entrega de llaves a estas familias por parte del Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía y la subdelegación del Gobierno de España. La obra ha contado con un presupuesto de 1,6 millones de euros y se ha acogido al programa de ayudas a la construcción de viviendas de protección pública en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos Next GenerationEU, que ha aportado 707.510 euros (un 42,56% del presupuesto total). También ha contado con una ayuda del Plan Estatal de Vivienda de Fomento en Andalucía de 355.635 euros (21,39%) y otra ayuda del Plan Vive de la Junta de Andalucía de 240.000 euros (14,44%). Por su parte, la aportación municipal ha sido de 359.285 euros (21,61%).

La promoción consta de 16 viviendas en régimen especial en alquiler de las cuales un total de 9 son de dos dormitorios y 7 de tres dormitorios. El edificio se compone de dos bloques conectados por un cuerpo central abierto con pasarelas de conexión horizontal de las distintas plantas. El primer bloque tiene cuatro plantas de altura donde va un local en el bajo y dos viviendas de tres dormitorios por cada una de las plantas, haciendo un total de 6 viviendas que tienen una doble fachada a la calle Santiago 11 y al patio principal de la finca. El segundo bloque que da al fondo de la parcela consta de cinco plantas de altura (baja y cuatro plantas) con dos viviendas por planta de dos y tres dormitorios, haciendo un total de 10 viviendas que tienen doble fachada al patio principal de la finca y al patio trasero.

«Compartimos vuestra ilusión»

Marisa Campos, presidenta de la asociación de vecinos Cádiz Centro, ha querido darles la bienvenida al barrio. «Compartimos vuestra ilusión, sabemos lo importante que es tener una casa digna y empezar a vivir con dignidad, con un techo que os acoja a vosotros, a vuestros mayores y a los niños».

Se ha mostrado emocionada «porque sé que vienen muchos niños pequeños» y «nuestro barrio los necesita». «Ojalá podamos compartir con vosotros cualquier cosa que necesitéis».

«Hoy es un día importante para Cádiz»

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha declarado que «el mes de septiembre no podía comenzar de mejor manera y es entregando las llaves a 16 familias gaditanas de sus nuevos hogares en pleno casco histórico de la ciudad». Ha añadido que «hoy es un día muy importante no solo para Cádiz sino para estas familias que cumplen su sueño de acceder a una nueva vivienda protegida».

Bruno García ha agradecido el trabajo y el esfuerzo del personal de la empresa municipal de la vivienda, Procasa, por hacer posible este proyecto y a las administraciones implicadas ya que «solo unidos podremos lograr muchos más retos en materia de vivienda en Cádiz, una de nuestras principales prioridades».

El alcalde ha insistido en que «damos un paso más para facilitar una vivienda digna a los gaditanos y hoy por hoy podemos decir que tenemos garantizada la financiación de más de un centenar de nuevas viviendas en la ciudad y ya se están ejecutando gran parte de ellas».

Por su parte, la delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Sanjuán, ha manifestado que «hoy celebramos que 16 familias de Cádiz acceden a un hogar digno y seguro. Y celebramos también que la vivienda pública sigue siendo la herramienta fundamental para construir una ciudad más justa»

«Les hago una petición y también una invitación a que cuiden de sus viviendas, pero también a que os cuidéis entre vosotros, a que queráis fortalecer esta vida de barrio tan importante para nuestra ciudad. Hoy demostramos que cuando las instituciones cooperan y la voluntad política se traduce en acción, Cádiz gana en dignidad y en futuro. Enhorabuena a las familias, gracias a todas las instituciones y muy especialmente gracias a Procasa por hacer de la vivienda pública un compromiso real«.

«Un día de enhorabuena y felicidad»

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha manifestado que es «un día de alegría, porque 16 familias reciben las llaves de sus viviendas» en un «edificio señero del centro de Cádiz» que se ha recuperado «más de dos décadas después».

La consejera ha puesto el acento en la «suma de todas las administraciones» para hacer realidad esta promoción, a la par que ha reivindicado el compromiso con Cádiz capital, donde la Junta de Andalucía ha impulsado «la construcción de 12 promociones de vivienda, con la concesión de subvenciones por valor de 18 millones de euros». Igualmente, ha agradecido al Ayuntamiento de Cádiz que se haya adherido al decreto-ley de vivienda, que apuesta decididamente por la construcción de la vivienda protegida.

«Este es un ejemplo de qué podemos lograr cosas cuando las instituciones, las distintas instituciones, cuando nos unimos para trabajar de la mano», ha destacado.

La consejera ha afirmado que «hoy es un día de enhorabuena y es un día de felicidad y un día que nos pone también los deberes a todas las administraciones para seguir trabajando y para poder terminar y finalizar más edificios como este, sostenibles, y para que más familias puedan emprender su vida y su proyecto de vida aquí, en el centro de Cádiz».

«Uno de los grandes desafíos es el acceso a la vivienda»

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha destacado que «el Gobierno de España hace frente al desafío que supone el derecho constitucional al acceso a la vivienda con diferentes políticas, como la que hoy nos trae aquí de construcción para alquiler accesible, u otras como los créditos ICO, bonos de alquiler joven, actuaciones de construcción, rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana».

«Uno de los grandes desafíos actuales para los gobiernos es el acceso a la vivienda, que es la principal fuente de desigualdad que ahora mismo sufre la clase media y la clase trabajadora en nuestro país. Por ello, es imprescindible que las administraciones públicas realicemos un trabajo coordinado, con lealtad institucional, para conseguir el objetivo», ha afirmado Blanca Flores.

En los últimos meses «hemos entregado llaves y hemos visitados obras en Conil, Chiclana, San Fernando y ahora en Cádiz por segunda o tercera vez. Os damos a todos la enhorabuena».