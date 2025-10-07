La curiosa reflexión de una gaditana sobre los atardeceres de La Caleta «La gente dirá lo que quiera, pero la vida en Cádiz...»

Contemplar un atardecer siempre tiene algo especial. Es uno de esos momentos en los que el ritmo del día se detiene y todo parece calmarse. La luz cambia y el paisaje invita a pensar mientras se observa el horizonte. Y si ese atardecer se disfruta desde un lugar como la playa de La Caleta, en Cádiz, la experiencia gana todavía más sentido.

Así lo cuenta una gaditana que, a través de su cuenta de TikTok (@amoresrv), ha compartido una reflexión sobre lo que siente al ver caer el sol desde este emblemático rincón de la tacita de plata: «Nestea y unas aceitunitas en mojo picón delante de La Caleta esperando la puesta de sol. La gente dirá lo que quiera, pero la vida en Cádiz va más lenta«, comienza diciendo.

Esta es la curiosa reflexión de una gaditana sobre los atardeceres de La Caleta

«Normalmente, la felicidad se pasa muy rápido. Los minutos pasan más rápidos y todo lo que tu quieras, pero aquí la felicidad va más lenta. Y eso es bueno«, reflexiona de primeras esta gaditana desde La Caleta, para seguidamente seguir desarrollando sus pensamientos. »Fíjate tú que yo siempre he relacionado el éxito y la felicidad con la bulla, con las prisas, con hacerlo todo corriendo, con gente en chaqueta que va rápido, no sé qué... Y, después, con los años te das cuenta que no. Que la felicidad es la tranquilidad, es la paz, y yo eso lo encuentro aquí en Cádiz. A lo mejor no para vivir siempre, ni muchísimo menos, pero Cádiz es necesario de vez en cuando. Te tienes que recargar las pilas un poco«, afirma.

Del mismo modo, considera que «la felicidad no es ir corriendo a todos lados. También relaciono trabajar mucho a tener éxito en la vida, tener un gran trabajo con estar reventado al final del día, con no poder más con tu vida«. Muchas veces es el caso; sin embargo, esta gaditana concluye su reflexión con un propósito: »Debería cambiar un poco esa mentalidad. Así que nada, una puesta de sol de vez en cuando te puede salvar el día«.

Más temas:

Felicidad

Informaciones

Cádiz