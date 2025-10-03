El nombre de esta pedanía de Cádiz es uno de los más raros y curiosos de la provincia: ¿Por qué se llama así?

Nombres raros hay en todas partes. Hay personas con nombres raros, agrupaciones de Carnaval con nombres raros y hasta localidades con nombres raros.

Un nombre de los raros que pueden verse por estos lares es el de una pedanía que tiene una población de mil habitantes y se encuentra a una altura de 80 metros sobre el nivel del mar.

Se sitúa a una distancia de 7 kilómetros de Benalup-Casas Viejas y a 13 de Medina Sidonia. Se encuentra en un lugar privilegiado, por su cercanía a la sierra y a la costa, dentro de la Comarca de la Janda.

Se trata de San José de Malcocinado. Sin embargo, es comúnmente conocido por los lugareños como 'La Yeguada', un nombre derivado de su pasado como acuartelamiento de una yeguada militar y donde muchos de sus edificios, como una entrada al pueblo, aún conservan la marca de este uso.

El nombre San José de Malcocinado no tiene un origen claro. Se cree que la parte de 'Malcocinado', que también es un municipio de la provincia de Badajoz, proviene de un asentamiento de pastores asociado a la dehesa, donde se acumulaban los restos de las reses, pero también existen leyendas que lo vinculan a un bandolero llamado Marcos Cinado o a un cacique.

Origen de la pedanía

En cualquier caso, su origen se encuentra dentro de la Reforma Agraria implementada durante la Segunda República a manos de 40 colonos que llegaron a estas tierras con el objetivo de llevar a cabo el trabajo de las tierras comunales. De manera coloquial, esta población es conocida como 'La Yeguada', debido a su uso como acuartelamiento de yeguas militares.

Los amantes de la naturaleza tienen en toda esta zona un lugar perfecto para disfrutar de bonitos parajes y para realizar todo tipo de deportes al aire libre. De hecho, existen algunas rutas de senderismo que recorren las zonas más importantes de la comarca de la Janda y que se adaptan a todo tipo de personas, desde los más preparados hasta otros que solo quieran dar un agradable paseo.