La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz celebra una jornada de puertas abiertas

Los asistentes han tenido la oportunidad de subir y fotografiarse en distintos vehículos del cuerpo o realizar pruebas de alcoholemia, entre otras actividades

Jornada de puertas abiertas y paella solidaria en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz

Jornada de puertas abiertas en la Comandancia de la Guardia Civil Francis Jiménez

J. M.

Cádiz

La Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz ha celebrado este sábado una nueva jornada de puertas abiertas, con la intención de acercar a la ciudadanía la labor del Cuerpo de Seguridad y de agradecer el cariño recibido a diario.

Como en años anteriores, la cita ha estado acompañada de una paella solidaria, cuyos beneficios se destinarán en 2025 a la Asociación Por una sonrisa, entidad dedicada a la lucha contra el cáncer infantil.

Durante la jornada, los guías caninos han ofrecido exhibiciones con perros especializados en la detección de drogas y explosivos. También se han mostrado técnicas de reducción de individuos agresivos, procedimientos de desarme de sospechosos y maniobras de rescate en montaña, además de actividades de escalada organizadas por los equipos GREIM-MAN.

Los asistentes han tenido la oportunidad de subir y fotografiarse en distintos vehículos del cuerpo, como motos de Tráfico, motos acuáticas, quads, furgones y autobuses de traslado de presos, así como coches todoterreno. Asimismo, han podido realizar pruebas de alcoholemia, conocer el funcionamiento de los coches-radar, probarse los trajes anti-trauma de las unidades especiales, visitar los calabozos móviles y observar el trabajo del CSI de la Guardia Civil. Entre las actividades también ha destacado la posibilidad de llevarse la huella de las manos y de descubrir de cerca la labor de los agentes del SEPRONA.

