Jornada de puertas abiertas y paella solidaria en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz

La Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz celebrará este próximo sábado 4 de octubre una nueva jornada de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer la labor del Cuerpo de Seguridad y devolver a la ciudadanía el cariño que reciben a diario.

El acto, que contará con un programa repleto de actividades, exhibiciones y espacios de participación, tendrá lugar entre las 12:00 y las 14:00 horas.

Posteriormente, como viene siendo costumbre estos últimos años, la jornada continuará con una paella solidaria cuyos beneficios irán en este 2025 para la Asociación 'Por una sonrisa'. De esta manera, la colaboración se centra en la lucha contra el cáncer infantil.

Amplio programa

Los guías de perros realizarán varias exhibiciones con los perros detectores de drogas y explosivos.

Se podrá ver de cerca «cómo se reduce a un malo agresivo, cómo se desarma a un sospechoso» y conocer «cómo se realizan los rescates de personas en montaña y realizar actividades de escalada con los GREIM-MAN».

Otra posibilidad para los visitantes a estas jornadas será subir y fotografiase en motos de Tráfico, motos acuáticas, quads, furgones de presos, autobuses de traslado de presos, coches todo terreno...

Realizar pruebas de alcoholemia, conocer cómo funcionan los coches-radar, probarse los trajes anti-trauma de las Unidades especiales, visitar los calabozos móviles, conocer cómo actúan el CSI de la Guardia Civil, llevarse la huella de las manos y ver cómo trabajan los miembros del SEPRONA, también se incluye en la amplia oferta.

Para terminar, lo dicho, tocará reponer fuerzas de manera solidaria con una exquisita paella.