EY celebra su asamblea anual de socios, por primera vez, en Cádiz

Cádiz ha sido la ciudad elegida, por primera vez, por EY para celebrar la asamblea anual de socios que reúne a los máximos dirigentes de la firma, durante tres días, para abordar el plan estratégico y los ejes de actuación prioritarios de la compañía.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha dado la bienvenida a los asistentes y, en su intervención, ha subrayado que «nuestro proyecto a corto plazo es el del día a día, con acciones directas en materia de vivienda; a medio plazo trabajamos en favor de los servicios públicos; y a largo plazo estamos impulsando el progreso a través de la cultura, la industria y la sostenibilidad, con la economía azul como eje estratégico».

Por su parte, Federico Linares, presidente de EY en España, ha destacado: «La ilusión como gaditano por volver siempre a mi Cádiz natal y compartir esta maravillosa ciudad con mis 220 socios de EY es increíble. Son tres días de descubrimiento de nuestras calles, nuestra cultura, nuestra gente. Que Bruno abra estas sesiones estratégicas y que Ángel León las cierre con su proyecto gastronómico —y más importante aún, con su visión de innovación e impacto social en alimentación— es algo de lo que me siento tan orgulloso como agradecido».

Durante la jornada de ayer, los socios de EY disfrutaron de un recorrido en catamarán por la bahía de Cádiz, seguido de una visita al casco histórico y la Catedral, para cerrar con una cena en el Baluarte de los Mártires, amenizada por una actuación flamenca.

Haciendo honor al lema de la asamblea, «Al Compás GadEYtano», esta noche los socios de EY participarán en un concurso de chirigotas, para el que se han estado preparando durante los últimos dos meses con la ayuda de dos reconocidos referentes del carnaval gaditano: Alberto Castrelo, chirigotero, artista e ilustrador; y David Medina, figura clave del carnaval callejero desde 1991 y autor del principal manual práctico para la creación de agrupaciones callejeras.

El cierre de la asamblea correrá a cargo del chef de Aponiente, Ángel León, quien centrará su ponencia en la innovación gastronómica, el aprovechamiento de recursos marinos infrautilizados y técnicas culinarias sostenibles que reducen la presión pesquera.

