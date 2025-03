El Carnaval de Cádiz, gran protagonista en el programa especial de 'Ilustres ignorantes' grabado en el Falla y que ya ha visto la luz

El plató de 'Ilustres Ignorantes' se trasladó al Gran Teatro Falla de Cádiz el pasado jueves 13 para grabar uno de sus programas, un programa que se emitió este pasado martes día 18 en Movistar Plus + y que estas últimas horas está teniendo reflejos en las redes sociales. El Carnaval, como no podía ser de otra manera, fue el gran protagonista.

El programa, presentado por Javier Coronas junto al humorista Javier Cansado y el periodista Pepe Colubi, trata de contestar a preguntas absurdas y cotidianas.

Se trata de un espacio que ofrece discursos ingeniosos e hilarantes a la vez que lleva a dos invitados nuevos en cada edición.

Los invitados en Cádiz, en el Teatro Falla, fueron José Luis García Cossío, 'El Selu', autor de chirigotas, y Antoñito Molina, artista roteño, gran carnavalero y último pregonero del Carnaval de Cádiz.

Como no podía ser de otra manera, se habló mucho y bien de la gran fiesta de la Tacita de Plata y de sus coplas. Se hicieron preguntas como las siguientes: ¿Qué es lo que más te gusta del Carnaval? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Carnaval?

Antoñito Molina dejó bien claro con sus respuestas que, para él, el Carnaval de Cádiz es todo un estilo de vida.

Y no faltó una pregunta obligada. ¿Quién le gustaría que le sucediera como pregonero del Carnaval? El roteño se acabó mojando: «Alguien de Cádiz, que amara la fiesta... ¿Una persona? Pues mira, me voy a mojar. Hay una persona que me parece Cádiz Cádiz, que siente a Cádiz y le canta y escribe a Cádiz precioso, que es un tío con un ingenio brutal, y que creo que podría dar un pregón precioso. Es Jesús Bienvenido». «Lo suscribo», apuntaba El Selu.

«Ojito que esto puede ser vinculante», destacaba Javier Coronas. «Es un marrón», confesaba en un ambiente distendido Antoñito Molina.

«Ser pregonero del Carnaval de Cádiz es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Y es una realidad», añadía el pregonero de este 2025.

«Cómo sabes ganarte al público, tío...», le dejó caer José Luis García Cossío a Javier Cansado en un Teatro Falla abarrotado. Y es que Javier Cansado confesó que su mejor momento carnavalero fue en Cádiz y de la mano de una comparsa de Martínez Ares: «Cuando vi a 'Los piratas'. Ya luego me masturbé».