Ilustres Ignorantes en el Falla: «Estamos en la cuna de la sátira»

El Gran Teatro Falla se transformó este jueves en plató televisivo para acoger la grabación de un especial de Ilustres Ignorantes. En esta ocasión, el tema del programa ha girado en torno al Carnaval, para lo que ha contado con dos ilustres muy poco ignorantes de la fiesta mayor gaditana.

Pero antes de enfrentarse al respetable gaditano, Javier Cansado, Javier Coronas y Pepe Colubi atienden a LA VOZ de Cádiz en una entrevista en la que no falta el humor ni la puesta en valor de actuar en el Falla. Pero, ¿cuáles son las razones que llevan a elegir Cádiz como sede de un programa de Carnaval de entre todos los carnavales con fama mundial? Javier Coronas lo tiene claro: «básicamente, razones económicas, y porque a uno de los tres no le gusta volar. Por lo tanto tiene que ser algo dentro de la península».

De los tres, Javier Cansado es quien reconoce tener «mucho vínculo con el Carnaval y me gusta mucho». Sobre esto, Coronas apunta que «es el Maldini, el Daimiel del Carnaval», pero Cansado tiene claro que prefiere compararse con Daimiel porque «Maldini es el cuñado del fútbol». Bromas aparte, en el año 2008, Cansado ejerció de pregonero del carnaval gaditano en Madrid, una iniciativa en la que participaron las agrupaciones primer premio del COAC 2007, 'El mejor coro del mundo', la chirigota 'Los Juan Palómez, yo te lo guiso y tú te lo comes' y la comparsa 'Araka la Kana'.

Participa también en este encuentro Dani Rodríguez, guionista del programa. Reconoce que no siente presión por tratar de hacer comedia con un tema tan serio como es el Carnaval para los gaditanos: «Yo hago la percha para que ellos hagan la comedia, pero no tiene que ser excesivamente gracioso ni las preguntas ni los temas. Al revés. Si buscamos un tema muy cómico, creo no funcionaría tan bien. Hay que tocar temas más que serios, que sean cotidianos.

Pero lo difícil no es solo hacer comedia sobre un tema serio, sino también en un lugar como Cádiz y el Gran Teatro Falla. De hecho, Cansado recuerda que «actuamos aquí Faemino y yo, hace unos 20 años, y actuamos los dos con las piernas temblándonos». Mucho respeto para enfrentarse a un público «que está acostumbrado a ver humor. A verlo y a hacerlo». Un testimonio que impone a Colubi: «Vaya, estaba yo tranquilo hasta ahora».

Más tranquilo estaba Javier Coronas: «La entrada es gratuita, entonces el público no se puede quejar. Aunque no sea extremadamente gracioso, no van a decir 'me han tangado 20 pavos'. Calidad-precio es imbatible». Pero más allá de las expectativas de los asistentes, presentador y colaboradores también manifestaban lo que esperaban del público. Para Colubi, se resume en «complicidad», para luego añadir que «no, esto es la frase hortera que se dice siempre, pero espero un respeto». «Estoy notando el temblor en las piernas ahora, por lo que dijo Javi, pero estamos en la cuna de la sátira, o sea, que todo va a ir bien por mal que vaya», aseguraba. «Yo espero que a los 10 minutos se escuche desde el patio de butacas '¡Esto sí que es una chirigota!'», es lo que pedía Cansado. Más materialista Javier Coronas: «Yo pediría que, como en el programa de Broncano, que cada persona que viene trajera un regalo. Son 1.200 personas, así que llevarnos 1.200 presentes de jamones, tortillitas de camarones, cosas así».

Los primeros indicios apuntan a que este último deseo no se ha hecho del todo realidad, pero vista la grabación, lo que sí se puede asegurar es que el público que ha llenado el teatro no ha salido decepcionado. Los espectadores tendrán que esperar aún al martes 18 de marzo, fecha de emisión del programa en Movistar Plus+.

Cansado, Coronas y Colubi durante la entrevista ANTONIO VÁZQUEZ

18 temporadas en antena

Pero si hay algo que define a Ilustres Ignorantes es el mérito de haberse mantenido 18 temporadas en antena. Un secreto que a muchos le gustaría descifrar. Para Coronas, director y presentador, la clave está en que «no hemos cambiado nada del primer programa hasta el último. Que es la misma mierda, pero con diferentes cosas». La improvisación es, sin duda, una de las claves «Al no ver línea ni saber lo que se va a decir en la mesa, pues siempre es un problema».

Cansado incide en esta idea: «En general, los programas de televisión que se hacen, se suelen leer. Y entonces, de pronto salimos nosotros, estemos acertados o no, pero lo que está pasando es pura verdad. O sea, está ocurriendo aquello, estamos contando historias, improvisando, no estamos leyendo nada. Y eso hace que la gente sintonice».

Pepe Colubi también coincide: «Uno de los secretos a voces del éxito es que no hay ensayos. Los ensayos erosionan muchísimo». Retoma el presentador la palabra para contar que «cuando grabamos, grabamos del tirón, no vale parar».

Son 18 temporadas en las que el programa no solo ha permanecido, sino que también le ha dado protagonismo a nuevas caras de la comedia que han acudido al programa en calidad de invitados. Coronas asegura que «si hay un referente, es Javi (Cansado), estamos con el referente del humor español, pero nosotros no nos sentimos referentes. Nos sentimos un programa que nos aprovechamos de gente nueva, que hace mucha gracia y decimos 'venid aquí' y les chupamos la sangre».

Cansado destaca que «es un programa un poco cooperativo, en el sentido de que el éxito nuestro es justamente el del que viene. Al que viene de fuera, le metemos en nuestro rollo. La gente que viene a las grabaciones y tal, solamente viene a vernos a nosotros, es lógico, es nuestro programa, pero toda la gente que viene, sea quien sea, sea gente cómica nueva o incipiente, o gente del mundo del espectáculo, de la cultura... Esa gente se mete en el saco». «Acaba siendo simbiosis», apostilla Colubi.

Una simbiosis alcanzada también en el Falla con dos invitados de lujo para vender las bondades, la magia y lo especial del Carnaval de Cádiz.