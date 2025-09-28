Y Cádiz volvió a ser faro: un viaje de Gadir a Gades entre coros, danza y mar

La ciudad de Cádiz se detuvo este sábado para mirarse, sin miedo, en el espejo de su historia. A los pies de Puerta de Tierra -esa frontera entre lo que llega y lo que parte- se revivió el tránsito de Gadir a Gades con 'Foedus, Gaditanorum', un espectáculo que no solo reconstruyó el pasado, sino que lo elevó a canto colectivo de orgullo y pertenencia.

El otoño ya está aquí porque ese agradable fresco indicaba que el verano ya, por fin, queda atrás. Olía a mar, pero también a memoria. Familias enteras, turistas, curiosos y gaditanos de todas las edades se volcaron en el entorno, abarrotando cada espacio. Como si la ciudad entera volviera al pasado en unísono. No era un simple espectáculo: era una ofrenda de Cádiz a sí misma.

La representación retomó el hilo donde la Fura dels Baus lo dejó con Gadir, el Resurgir de los fenicios. Ahora, Eduardo Guerrero encarnó al pueblo fenicio de Gadir para narrar, con la fuerza inconfundible de su danza, la llegada cartaginesa en el 550 a.C. y las Guerras Púnicas que desembocarían en el pacto del Foedus de Gadir (202 a.C.).

Ese instante, crucial en la memoria gaditana, fue representado con solemnidad. Un pacto de dignidad, escenificado en el encuentro entre Guerrero y Pasión Vega. Junto a ellos, la pureza de una escolanía de 42 niños y niñas gaditanos y la rotundidad del Coro de Foedus, nutrido de voces carnavaleras de coros míticos, alzaron el momento a rito coral.

Las notas ascendían bajo los muros de Puerta de Tierra, elegida no por mero antojo, sino como evocación de la Vía Augusta, el camino que unía Cádiz con Roma. Y en cada compás parecía resonar el eco de un faro antiguo, ese que guiaba a los barcos imperiales hasta el límite del mundo conocido.

El mar y el rito de Isis

El segundo acto devolvió al público al mar, eterno sustento de Gades. Una coreografía poderosa convirtió la almadraba en danza colectiva. Hombres del coro y bailarines de Guerrero se fundieron en un mismo «oleaje».

La escena culminó en un rito a la diosa Isis, donde el bailaor Guerrero, con todo su cuerpo de baile y coro, ofreció un exvoto al Faro. Fue una procesión plástica y solemne, que evocó al templo que en tiempos romanos se erigía en Puerta de Tierra. Cádiz, otra vez, supo devolver alma a sus piedras.

La tensión dramática llegó con la irrupción de Julio César, reclamando la ayuda de Gades frente a Pompeyo. Sobre las tablas, la guerra civil se convirtió en un vibrante choque de cuerpos y voces. No fueron solo actores: vecinos de Cádiz, formados en semanas de ensayo, junto a asociaciones de recreación histórica, dieron vida al combate. La ciudad no fue espectadora, sino protagonista de su propio teatro.

El clímax poético se alcanzó con la figura de Teletusa, encarnada por Marta Ortiz, símbolo de la fuerza femenina en tiempos del Imperio. A su alrededor, asociaciones de folklore llenaron la escena como auténticas 'puellae gaditanas', danzando hasta inundar el espacio. Fue un estallido de color y movimiento que recordó a todos que Cádiz, ya por aquel entonces, brillaba como capital cultural del mundo romano. Porque en realidad, aquello era un espejo y una reivindicación, pues Cádiz no solo cuenta su historia, la defiende y la actualiza.

Un himno coral a Gades y a Cádiz

El espectáculo alcanzó su cierre con todo el elenco sobre el escenario. Voces, generaciones y talentos se unieron en un himno coral a Gades y a Cádiz. Pasión Vega y Marta Ortiz pusieron alma a las composiciones de Martínez Ares, mientras la música de Calde Ramírez, Miguel Ángel Argüez, Jose Manuel Pedrosa y Juan Antonio Verdía trenzaba un tapiz sonoro de mar, piedra y pueblo.

Bajo la batuta coral de Luis Rivero y con la escolanía de Bravissimo Music Lab, la emoción finalizó en certeza. Cádiz no cayó; Cádiz eligió. La noche de 'Foedus, Gaditanorum' fue más que una representación. Fue Cádiz entera abrazando su pasado para iluminar su presente.

