De Gadir a Roma contado por Cádiz, un espectáculo con sello gaditano ilumina la Puerta de Tierra

La Puerta de Tierra se transformará este sábado en el epicentro de la historia viva de Cádiz. A las 22:00 horas, más de 500 gaditanos y gaditanas entre actores, músicos, intérpretes, bailarines y coristas darán vida al gran montaje 'Foedus Gaditanorum', dirigido por Juan Sebastián Domínguez y producido por el Ayuntamiento de Cádiz, que pondrá el broche de oro al ciclo cultural Orgullos@s de nuestra historia. Cádiz Romana 2025.

El espectáculo recorrerá algunos de los episodios más emblemáticos de la Gades romana, enlazando con la herencia fenicia relatada en Gadir, el resurgir de los fenicios, la producción de La Fura dels Baus que abrió el ciclo dedicado a la Cádiz fenicia. En esta ocasión, la narrativa -diseñada por el bailaor y creador gaditano Eduardo Guerrero- se centrará en la transición de la ciudad desde sus raíces fenicias y cartaginesas hasta su alianza con Roma tras las Guerras Púnicas.

El público será testigo del pacto del Foedus de Gadir del año 202 a.C., momento clave en el que la ciudad se vinculó definitivamente al Imperio Romano. Este pasaje histórico cobrará vida gracias a Eduardo Guerrero y a la voz de la cantante Pasión Vega, en un escenario cargado de simbolismo: la Puerta de Tierra, nexo entre la ciudad y la antigua Vía Augusta que unía Cádiz con Roma.

La puesta en escena estará concebida en formato de 360 grados en la Plaza de la Constitución, permitiendo al público rodear la representación y vivirla desde diferentes perspectivas. Un faro situado en el centro de la plaza servirá como eje escénico y recordará el papel crucial de Cádiz como guía de las rutas marítimas del imperio.

Una celebración coral del talento gaditano

Entre los protagonistas se encuentran artistas de renombre como Marta Ortiz, Sergio Torrecilla, José Flor, Susana Rosado, Sol Sáez o Jaime García. A ellos se sumará un centenar de coristas pertenecientes a formaciones locales dirigidas por Luis Rivero, además de agrupaciones como el coro de los Estudiantes, el de Pedrosa y David Fernández, o el de Nandi Migueles. Una Escolanía de niños y niñas de la ciudad reforzará la presencia del talento joven.

Más de 40 bailarines y bailarinas gaditanos acompañarán a Guerrero, mientras que músicos y compositores de la talla de Antonio Martínez Ares, Juan Antonio Verdía, Miguel Ángel García Argüez, José Manuel Pedrosa y Calde Ramírez han creado piezas originales para la ocasión. Vestuario y escenografía también llevan el sello de artesanos locales, consolidando la implicación del tejido cultural de la ciudad.

El Ayuntamiento ha habilitado una zona especial para personas con movilidad reducida, situada frente al escenario principal, garantizando así la accesibilidad. Además, se han previsto cortes de tráfico entre las 15:30 y las 04:00 horas del domingo para facilitar el desarrollo del evento.

Con «Foedus Gaditanorum», Cádiz no solo revive su pasado romano, sino que celebra el talento y la creatividad de su gente, demostrando que la historia de la ciudad cobra vida cuando son sus propios habitantes quienes la cuentan.

