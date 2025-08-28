Cádiz volverá a la época de Al-Ándalus este fin de semana: fechas y horarios del Mercado Andalusí del barrio del Pópulo

El barrio del Pópulo y la plaza de la Catedral de Cádiz regresarán este fin de semana a la época de Al-Ándalus. La ciudad vuelve a organizar una nueva edición del Mercado Andalusí, un evento que transformará las calles más céntricas de Cádiz en un auténtico zoco árabe donde se podrán hacer un gran número de actividades.

Como cada año, el mercado volverá a contar con varios comerciantes y artesanos que ofrecerán sus diferentes productos en los numerosos puestos que se distribuirán por el centro de la ciudad, donde los visitantes podrán encontrar una gran variedad de productos gastronómicos, productos de marroquinería y vidrio, juguetes, prendas de ropa, complementos, cerámicas o plantas.

Habrá un gran número de actividades

Además de los puestos de los comerciantes, que este año serán 45, el Mercado Andalusí también contará con una amplia programación cultural y de ocio. Habrá actuaciones de diferentes compañías de música, danza, malabares, zancudos o la guardia real, entre otros.

Este año, como novedad, también se instalará una tetería en la plaza de la Catedral donde será posible disfrutar de un gran número de variedades de té. También habrá talleres de alfarería, esparto, danza del vientre, escribanía árabe o realización de babuchas. Los más pequeños, además, podrán disfrutar de algunas atracciones y de un espacio infantil con juegos de mesa.

Fechas y horarios

El Mercado Andalusí de este año 2025 se celebrará del 29 al 31 de agosto. El horario del viernes y el sábado será de 11:30 a 14:30 horas por la mañana y de 18:00 a 00:00 horas por la noche. El domingo tendrá un horario similar, con la única diferencia de que el cierre se adelantará a las 23:30 horas.

Se trata de una actividad de gran interés que estará ambientada en la época árabe y que permitirá que todos los asistentes puedan viajar a la antigua Al-Ándalus durante unos días sin necesidad de salir del centro de Cádiz.

