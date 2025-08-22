CÁDIZ

Todo a punto para la apertura de un nuevo rincón gastronómico en Cádiz

El próximo mes de septiembre traerá consigo la revitalización del mercado de abastos Virgen del Rosario gracias a los seis puestos que modificarán la concepción del espacio

El mercado Virgen del Rosario de Cádiz contará con un rincón gastronómico

Mercado Virgen del Rosario
Rubén López

Cádiz

Mucho tiempo lleva esperando el mercado municipal Virgen del Rosario de cara a contar con lo que va a ser una auténtica realidad el próximo mes de septiembre. Un espacio que ayude a revitalizar al hermano pequeño del Mercado Central gaditano. Con menos puestos y ubicado en Varela, pero sin duda un lugar con identidad propia y que ni mucho menos desmerece a su hermano mayor.

Viendo el enorme éxito que desde hace años suma el rincón gastronómico del Mercado Central, seis puestos del Virgen del Rosario cambiarán su modelo de gestión para que formen parte de este nuevo lugar donde disfrutar de platos típicos de Cádiz y cualquier tipo de oferta culinaria.

«Llevamos tiempo hablando de este nuevo rincón gastronómico que es cierto que no acababa de avanzar pero ya le hemos dado un impulso definitivo gracias al diálogo con ASODEMER. Hasta 6 puestos van a cambiar su modelo de gestión de cara a fomentar la presencia del público«, ha reconocido el alcalde Bruno García. »Es una buena noticia que vamos a vivir durante el mes de septiembre«. Queda por conocer los detalles de estos puestos y el horario que tendrá el mercado municipal ubicado en Varela.

Una larga espera, pues este rincón gastronómico en el Virgen del Rosario se anunció a finales de noviembre del año pasado, que llega a su fin con una nueva oportunidad que se abre para el ocio y la gastronomía en la ciudad.

