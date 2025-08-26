La Feria de El Puerto 2026 ya tiene fecha

La Feria de la Primavera y Fiesta del Vino Fino en El Puerto ya tiene su fecha elegida para 2026. Tal y como ha anunciado Germán Beardo, alcalde de la localidad portuense, la próxima edición de la Feria será del 29 de abril al 4 de mayo.

De esta forma, la fiesta portuense vuelve a su fecha habitual en el calendario después de que la última se atrasara por fechas clave como el Gran Premio de Motociclismo y para no coincidir con otras ferias como la de Jerez.

Tal y como ya anunciaron al final de la pasada edición de la Feria, la próxima estará dedicada a la ciudad de San Sebastián, que toma el testigo de Badalona que ejerció de invitada especial en 2025.

El próximo jueves las fechas serán aprobadas de forma definitiva en la Junta de Gobierno Local.

Intenso final de abril

Un final de abril que será frenético para la localidad, ya que las fechas previstas para la celebración del Gran Premio de Motociclismo en Jerez son del 24 al 26 de abril, un fin de semana que atrae numerosos visitantes a la ciudad con intención de vivir el ambiente motero.

Justo después de un fin de semana que siempre es intenso, y casi sin tiempo para coger aire, llegará el alumbrado en el recinto ferial de Las Banderas para marcar el inicio de la fiesta grande portuense.