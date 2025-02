Cádiz volverá al baldeo y al riego con agua potable la próxima semana

Hace justo una semana que la Junta de Andalucía autorizó al Ayuntamiento de Cádiz -y también al de San Fernando- a baldear las calles de la ciudad con agua potable «de forma excepcional», con motivo de la severa sequía. Y este viernes el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha procedido a la firma del decreto que modifica el hasta ahora vigente para permitir así el baldeo con agua potable, siempre y cuando no se supere la cifra de 225 litros por persona, como ya anunció la semana pasada el propio primer edil.

Así, el baldeo con agua potable comenzará ya la semana que viene, a partir del mismo lunes 13. Una noticia muy esperada por el propio regidor, pues ha reconocido que la situación de la limpieza de la ciudad «no es para nada la que nosotros queríamos». García se ha mostrado convencido de que esta medida excepcional «nos va a permitir dar un giro más en la limpieza que se va a notar». Eso sí, buscando siempre, como ya apuntó días atrás, «un equilibrio entre el uso del agua y la higiene y salubridad».

Asimismo, el decreto recogerá también, puesto que así lo permite la administración andaluza, «el riego de supervivencia -es decir, no abundante- con agua potable para aquellas especies de especial interés botánico», siempre y cuando no se supere esa cifra de 225 litros de agua por persona y no existan otras alternativas de riego.

Al respecto, el primer teniente de alcalde y presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi, ha recordado que la empresa municipal ha encargado la habilitación de otros dos pozos en la ciudad -actualmente existen dos- para destinar ese agua a riego y baldeo, con el fin de cubrir lo máximo posible las necesidades de mantenimiento de los jardines y de limpieza de la ciudad.