Cádiz recibe 7,65 millones de euros para la contratación de jóvenes a través del programa 'Activa-T Joven

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, han presentado el programa 'Activa-T Joven', una iniciativa diseñada para impulsar la contratación de jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años por parte de los ayuntamientos y entidades locales autónomas. Esta convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), estará abierta hasta el 17 de noviembre y ofrece ayudas de hasta 17.000 euros para los proyectos seleccionados.

El objetivo inicial de este programa es promover la incorporación al mercado laboral de al menos 442 jóvenes que trabajarán a jornada completa durante un periodo de seis meses en proyectos diseñados por los entes locales. Según explicó Mercedes Colombo, la inversión global del programa en la provincia de Cádiz es de 7,65 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del programa Andalucía 2021-2027.

Inscritos en el SAE

Las corporaciones locales podrán contratar a jóvenes que estén inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los ayuntamientos recibirán una subvención que oscilará entre 10.900 y 16.000 euros, dependiendo del grupo de cotización en el que se encuadren los contratos. Estos importes pueden incrementarse hasta 1.000 euros si la persona contratada ocupa un puesto en el ámbito de empleos digitales o verdes, alcanzando un máximo de 17.000 euros.

Los proyectos de los ayuntamientos tendrán una duración máxima de 12 meses, y cada municipio determinará el número de contrataciones y los perfiles profesionales requeridos. Los proyectos deberán comenzar en un plazo máximo de dos meses tras la notificación de la resolución de concesión, considerándose iniciados con la formalización de al menos un contrato subvencionado.

Mercedes Colombo ha animado a los ayuntamientos y corporaciones locales a participar en esta convocatoria, destacando que se trata de una medida «muy beneficiosa para el empleo juvenil en los municipios« y aclarando que «no podrán sustituir tareas de naturaleza estructural dentro de las administraciones locales». En cuanto al proceso de selección de los candidatos, la entidad local deberá presentar una oferta pública de empleo ante el SAE, que preseleccionará dos candidatos. Finalmente, serán los ayuntamientos o las entidades autónomas locales quienes formalizarán los contratos.

Durante la jornada de presentación, también se celebró un encuentro informativo con los responsables municipales, donde los técnicos de la Delegación Territorial de Empleo en Cádiz explicaron los detalles de la convocatoria y resolvieron dudas sobre el proceso de solicitud.

Colombo concluyó su intervención destacando que este programa 'Activa-T Joven' da continuidad a las medidas incluidas en el Plan de Empleo Juvenil 2024-2025, enmarcado en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Además, refuerza otras iniciativas previas como 'Andalucía Activa', 'T-Acompañamos' o 'Construyendo Futuro en el Campo de Gibraltar', que han permitido generar hasta la fecha más de 37.000 contrataciones en toda Andalucía.