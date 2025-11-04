En este pueblo de Cádiz buscan un encargado de marroquinería y ofrecen un sueldo de más de 2.000 euros al mes

La industria del cuero sigue siendo uno de los pilares de la economía en muchas localidades de Cádiz y, aunque la industria de la piel en Ubrique es la más conocida, no es la única que destaca por su tradición en la fabricación de marroquinería.

En Arcos de la Frontera, por ejemplo, también hay tradición como demuestra esta oferta laboral en el sector, con diez vacantes para encargado de fabricación de marroquinería, ofreciendo un salario superior a los 2.000 euros al mes.

Condiciones laborales

La oferta, publicada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa. El horario de trabajo es de 08:00 a 16:00, con pagas extras prorrateadas.

Este empleo está dirigido a profesionales con experiencia en la fabricación industrial de marroquinería, concretamente con al menos 24 meses de experiencia en el sector. Hay diez plazas vacantes.

Funciones

El puesto implica funciones relacionadas con el curtido de pieles, la realización de artesanía con cuero y el manejo de maquinaria industrial (como máquinas de coser recta, triple arrastre, zigzags, entre otras). Además, se requiere habilidad en el corte y armado de piezas de cuero y materiales sintéticos, así como conocimientos de herrajes, avíos y técnicas de acabado de productos.

La oferta de empleo está publicada en la página del SAE

Gran oportunidad laboral

Este tipo de oportunidades es totalmente fiable, ya que la oferta proviene directamente del SAE, una entidad pública que garantiza la transparencia y seriedad del proceso.

Los interesados tienen hasta el 12 de noviembre de 2025 para inscribirse en esta vacante estable que ofrece la posibilidad de continuar con una carrera en uno de los sectores más representativos de la región.