El paro castiga por tercer mes a Cádiz con un sector Servicios que sigue en plena desbandada de contrataciones

El paro vuelve a subir en la provincia por tercer mes consecutivo. Los datos de octubre arrojan un incremento de de +1.200 desempleados con respecto a septiembre, lo que supone una subida del +1,07%. El contingente de demandantes de empleo en Cádiz en las oficinas del SAE se sitúa en +113.777 personas. El registro estadístico de octubre refleja que el sector Servicios aún no ha terminado de expulsar del mercado laboral a la mano de obra que contrató para la temporada de verano. De hecho, el 93,7% de los parados del mes pasado corresponden a la hostelería.

Esta tendencia puede sufrir una ligera variación en noviembre, una vez que se tengan los datos de nuevas contrataciones para las campañas comerciales del Black Friday de la antesala a la temporada de Navidad. En cualquier caso, Cádiz es la provincia andaluza donde el paro ha golpeado con más dureza en el mes de octubre, por encima incluso de Málaga, que tenido un incremento de +985 desempleados y Granada, que terminó el mes con +590 parados.

Si comparamos la estadística con octubre de 2024 nos encontramos que Cádiz mantiene el listón, es decir, hay menos parados ahora que antes. La cifra interanual beneficia, de momento a la provincia. Así, Cádiz anota un descenso del paro entre octubre de 2024 y octubre de 2025 de -9.442 personas, lo que equivale a un -7,6%. Este dato revela que el mercado laboral gaditano sigue en forma, pero con periodos muy largos de subida. El ciclo positivo de Cádiz arranca en marzo y se detiene cada vez antes. Este año ha sido en agosto, donde ya empezó a flaquear con una tímida subida del desempleo de +78 personas. La explosión vino en septiembre con +3.683 parados y ahora, en octubre, sigue el coleo con +1.200.

Por sectores, el desempleo en octubre bajó en Agricultura (-57), en Industria (-18) y en Construcción (-83). Sin embargo, el pico estuvo de nuevo en el sector Servicios que vio incrementada su nómina de parados en +1.125 personas. Igualmente, en el sector de Sin Empleo Anterior, los que se incorporan por vez primera al mercado laboral, también suben con +233 personas.

Por lo que respecta a la contratación, el número de contratos firmados el pasado mes en Cádiz fue de 34.044, de los que 10.755 fueron indefinidos y 23.189 temporales