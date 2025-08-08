Cádiz invertirá 127.000 euros en la conservación del Baluarte de la Candelaria y reabrirá su paseo superior

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado en Junta de Gobierno Local el proyecto de conservación del Baluarte de la Candelaria, que permitirá recuperar para el uso ciudadano el paseo superior de la fortificación y poner en funcionamiento la sala La Canela como espacio hostelero.

La actuación, con un presupuesto de 127.791 euros y un plazo de ejecución de seis meses, ha recibido la autorización parcial de la Comisión Provincial de Patrimonio para intervenir dicho espacio y en el acceso a la muralla. Entre los trabajos previstos figuran reparaciones estructurales del forjado y de la cubierta, la impermeabilización de esta última, la instalación de escaleras interiores para acceder a la entreplanta y la apertura de una nueva salida desde la azotea del edificio hacia la calle. Esta modificación permitirá que el paseo superior quede abierto al público de forma independiente a la actividad de la sala.

El concejal José Manuel Cossi ha destacado que estos trabajos se suman a otras intervenciones realizadas desde 2024 en el recinto, como la mejora del patio central, las casamatas, los cuartos de baño, los camerinos y la sala de columnas, que ya han permitido un buen funcionamiento del espacio. «Con esta nueva fase, no solo se conservará el valor patrimonial del Baluarte, sino que se devolverá a los gaditanos un enclave histórico emblemático», ha subrayado.

La sala La Canela, una vez rehabilitada, podrá ser sacada a concesión para su explotación hostelera, lo que aportará actividad y dinamismo a este enclave histórico, al tiempo que la apertura del paseo superior permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de nuevas vistas del entorno.

Ayudas sociales

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado este viernes 8 de agosto un paquete de ayudas de emergencia social por un importe total de 209.282,99 euros. De esta cuantía, 200.099,83 euros se destinan a 718 ayudas de emergencia social; 5.193 euros a 15 ayudas económicas familiares; 2.350,49 euros a 43 ayudas para el pago de la luz; y 1.639,67 euros a 19 ayudas para el pago del agua.

Asimismo, se han concedido 4 bonificaciones a pensionistas para el pago de la luz, 2 bonificaciones para el pago del agua, 35 ayudas de cobertura energética anual y 19 suministros vitales de agua.

Parque infantil en el foso de Puerta Tierra

Otro de los proyectos que sale a licitación es la instalación de un nuevo parque infantil en el foso de las Puertas de Tierra, que cuenta con un presupuesto de 171.002,87 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El nuevo parque tendrá una forma rectangular de aproximadamente 16 x 26 metros cuadrados y contará con una torre tobogán, una caseta, una zona de escalada, una tirolina y un columpio doble. Cossi ha apuntado que este proyecto cuenta con la autorización de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, un trámite necesario ya que la intervención va a realizarse en un entorno BIC al estar situado junto a la muralla.

Proyecto de urbanización de la calle Marianista Cubillo

El concejal José Manuel Cossi ha anunciado que ya está en marcha la licitación del proyecto de urbanización de la calle Marianista Cubillo, con un presupuesto de 317.682,28 euros más IVA y un plazo previsto de ejecución de cuatro meses. La actuación se centrará en el tramo comprendido entre la avenida Amílcar Barca y el Callejón del Blanco, con el objetivo de compatibilizar los distintos usos del espacio, dando prioridad al tránsito peatonal.

Para definir el diseño final, el Ayuntamiento ha mantenido encuentros con vecinos y con la comunidad educativa del IES Drago, buscando un consenso que atienda tanto a las demandas vecinales como a las necesidades del centro escolar. Dada la afluencia de estudiantes, se contempla restringir el tráfico en horarios concretos con el fin de reforzar la seguridad de los peatones.

El proyecto plantea una plataforma única para calzada, aparcamientos y aceras, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Asimismo, el acerado que rodea el IES Drago se ampliará hasta alcanzar unos dos metros de ancho, ganando espacio para el peatón.

Se incorporarán también dos zonas de aparcamiento para bicicletas: una en el lateral izquierdo de Marianista Cubillo y otra junto a las oficinas de la Demarcación de Costas, en la margen derecha del Callejón del Blanco.