Cádiz arranca su Plan de Mantenimiento Urbano con actuaciones en El Balón, Puente Bahía y Segunda Aguada

La Voz de Cádiz 01/09/2025

Actualizado a las 14:38h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La delegación municipal de Mantenimiento Urbano que dirige el teniente de alcalde José Carlos Teruel, ha comenzado este lunes los trabajos de mantenimiento en los primeros barrios de la ciudad, dentro del Plan de Mantenimiento de Barrios que contempla actuaciones en 35 zonas de Cádiz entre casco histórico y extramuros.

Estos trabajos han comenzado en las calles Chile, en el barrio de El Balón; en la calle Juan Ramón Jiménez, en Puente Bahía y en la zona situada frente al colegio Juan Carlos Aragón, en Segunda Aguada, estando también previsto esta semana el inicio de los trabajos en Loreto.

Según explica José Carlos Teruel, «el objetivo de este plan es subsanar desperfectos y necesidades que presentan los barrios de la ciudad con la colaboración de las asociaciones de vecinos, que nos han trasladado las necesidades y prioridades de cada barrio».

Mantenimiento Urbano ha divido la ciudad en 35 zonas y se va a actuar de manera simultánea en cuatro barrios durante tres semanas, por lo que el objetivo es que haya dos visitas al año para el arreglo de desperfectos.

Más actuaciones

Los siguientes barrios en los que se actuará serán Puntales, Cortadura, La Viña y Cádiz Centro.

El teniente de alcalde responsable de Mantenimiento Urbano ha señalado que para llevar a cabo estas tareas de mantenimiento se incorporarán dos operarios por cada una de las cuatro zonas a actuar, es decir, ocho personas.

Entre las actuaciones previstas está la reparación de pavimento defectuoso como consecuencia de hundimientos o de rotura de acerado, actuaciones en bordillos y alcorques o en el viario que precise aglomerado y el pintado de pasos de peatones que se encuentren más deteriorados.

Teruel ha recordado que la puesta en marcha de este plan ha sido posible gracias al nuevo pliego de Mantenimiento Urbano que ha duplicado la inversión llegando en la actualidad a los 2,7 millones de euros al año «permitiendo así ofrecer una rápida respuesta a las necesidades que presentan los barrios como consecuencia de la falta de mantenimiento de los últimos años».

Más temas:

Asociaciones

Cádiz