Las frecuencias de limpieza de las calles de Cádiz comprometidas en el pliego

El pliego de limpieza de la ciudad de Cádiz se ha convertido en el principal caballo de batalla del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano. Con la clara evidencia de que las calles no están todo lo limpias que gustarían para los ciudadanos y evidentemente para los regidores, el afán del equipo de gobierno en que ese contrato municipal se cumpla a rajatabla es notorio y constante cada día.

Son muchas las voces que critican el estadio de la ciudad. Gaditanos que hablan de que nunca baldean o friegan sus calles, sin faltar la propia autocrítica del alcalde de Cádiz, Bruno García, recordando en su última intervención sobre el tema que «evidentemente hay margen de mejora».

El contrato con Valoriza está siendo el quebradero de cabeza para el consistorio. «Es el que tenemos y más que defenderlo hay que procurar que se cumpla y es en lo que estamos», también explicaba el alcalde, que no olvida cómo el actual equipo de gobierno ha tenido que asumir un pliego de limpieza heredado y que somete a la ciudad a un contrato muy mejorable en muchos aspectos.

Al respecto, el Ayuntamiento de Cádiz sancionaba a Valoriza por importe de un millón de euros por el incumplimiento con las jornadas laborales estipuladas para el mantenimiento de las calles y plazas de la ciudad en el estado adecuado. Se trataba así de la primera sanción que la administración local impone a una concesionaria y forma parte de la fiscalización de la prestación del servicio por parte del Gobierno local, para el que es una prioridad.

Con todo, y con la vigilancia por parte del Ayuntamiento, que también le exigen los partidos de la oposición, echar un vistazo al pliego de limpieza establece que sobre el papel las frecuencias de limpieza y baldeos de muchas calles de la ciudad llega a números de dos o tres veces por semanas y en el peor de los casos una vez al mes. Que estas frecuencias se cumplan es otra cosa, pero según el contrato hay muchas vías gaditanas que tienen estipulados que en verano se deben baldear tres veces en una semana y el suelo se debe fregar al menos una vez en siete días.

En Extramuros, lugares con tres baldeos semanales y otros con solo dos al mes

En la zona de Extramuros, zonas como Los Balbo o la Glorieta Ana Orantes tienen establecidos baldeos de tres veces por semana en verano y dos o uno en invierno. Asimismo, respecto al fregado está establecido en una vez por semana. Otras calles importantes de Puertatierra como la Avenida de la Bahía, la Plaza Asdrúbal, Telegrafía sin Hilos, el Parque Celestino Mutis, Avenida Amílcar Barca, Avenida del Guadalquivir y diferentes plazas y calles de barrios como La Laguna, Puntales, Loreto y La Paz, establecen que sus frecuencias de baldeo y fregado sean de dos y una vez por semana respectivamente en la época de verano. Situación similar en el Paseo Marítimo donde en la época estival la frecuencia de baldeo es de tres veces en siete días, mientras que en invierno es una vez cada 15 días.

Sin embargo, y ahí está la gran mejoría, hay calles que no tienen tanta suerte, véase la Glorieta de la Zona Franca, los alrededores del Estadio, el barrio de Astilleros y el de Bahía Blanca donde solo son dos veces al mes en los que se limpian las calles y en una ocasión al mes cuando es época de invierno.

La situación en el casco antiguo: contrastes en lugares importantes

El mapa de Intramuros, del casco antiguo, es más o menos similar al de Extramuros según el pliego que debe cumplir Valoriza. Así, todo el perímetro que rodea a la ciudad, Campo del Sur, Alameda, Canalejas y Cuesta de las Calesas, establece baldeos de una vez por semana y fregados cada quince días. Se quita de esta ecuación todo el entorno de la Caleta que aumenta su frecuencia de limpieza con dos veces por semana respecto a los baldeos y dos fregados al mes.

Las calles más limpias, o al menos según lo que estipula el contrato municipal con Valoriza son las plazas de San Antonio y Mina y las calles comerciales y más concurridas del centro: San Francisco, Nueva, Ancha, Cánovas del Castillo, Plaza de San Juan de Dios, Compañía, Plaza de las Flores, Columela, Plocia y Avenida 4 de diciembre. En estos casos el pliego establece tres baldeos semanales, dos en invierno, y un fregado por semana.

Llama la atención lugares tan turísticos y conocidos como la Plaza Fragela, donde está el Teatro Falla, que tengan solo dos baldeos semanales en verano, uno en invierno. Misma situación que numerosas calles del barrio de la Viña, de las que solo se salvan Virgen de la Palma, Corralón de los Carros y José Cubiles donde la limpieza es mayor.

En definitiva, un pliego de limpieza heredado por el actual equipo de gobierno y que está en boca de todos por el estado deficiente en muchos casos que tiene Cádiz. El pliego establece frecuencias de baldeo y de fregado, y es cierto que se cumplen en determinados barrios y calles, pero no se puede ocultar que en otros lugares no es así y es lo que está determinando la actual situación de la ciudad.