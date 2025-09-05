Bruno García: «Vamos a analizar lo que hemos vivido este verano con el aparcamiento»

El Ayuntamiento de Cádiz tiene en el punto de mira acabar con el problema del aparcamiento en la ciudad. Precisamente hoy, los vecinos de Segunda Aguada han alzado la voz para denunciar la difícil tarea que supone aparcar debido a la presión que ejercen las zonas de estacionamiento regulado de los alrededores. La llegada de turistas durante los meses de verano a la capital gaditana ha puesto de relieve una tarea todavía pendiente de la ciudad: «Vamos a analizar lo que hemos vivido este verano con el aparcamiento y a partir de ahí tomaremos decisiones», ha reconocido Bruno García, alcalde de Cádiz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Después de adoptar medidas recientemente como las nuevas zonas de estacionamiento regulado en los barrios de La Laguna y en la barriada de la Paz, el regidor no descarta hacer cambios próximamente si es necesario. «Si consideramos que hay que hacer algún cambio, lo haremos tras el análisis que estamos haciendo». Además, ha recordado que «los pasos que se han dado en estos últimos meses siempre se han dado a petición vecinal». Y así serán los siguientes. Sin embargo, el Consistorio compaginará las conclusiones de sus análisis con las peticiones de los vecinos en pro de buscar la «fórmula» para mejorar el sistema de apartamento global en la ciudad.

En las obras de Valcárcel, que comenzarán durante la semana del 8 de septiembre, el Ayuntamiento de Cádiz ha encontrado un filón del que sacar partido para aumentar las plazas de aparcamiento. La idea del equipo de Gobierno es «compatibilizar» las obras con la seguridad y las plazas para el estacionamiento de vehículos. Cabe recordar que actualmente el parking lo gestiona la Asociación Pro Empleo Cádiz (APECA), con la que el Ayuntamiento mantiene contacto directo para «buscar alternativas y que la obra sea lo más flexible posible para que ellos puedan quedarse allí».

Para mantener también a los, aproximadamente, 80 abonados del parking de Valcárcel, se va a establecer un plan dividido por fases a medida que la obra avance. «Entre la rotación y los abonados residentes de La Viña, mi prioridad está en los residentes». De este modo, en la primera fase se llevará a cabo un derribo material y se podrán mantener más de 90 plazas, que aumentarán una vez se derribe la trasera del edificio y quede una explanada y que desaparecerán de nuevo cuando se proceda a ejecutar la plaza que está prevista en ese espacio. Finalmente, cuando la obra esté terminada, ni en la parte delantera ni en la trasera del edificio habrá aparcamientos; sin embargo, en el lateral sí, al menos por un tiempo. «En el lateral habrá aparcamiento en precario hasta que hasta que se construya, digamos, el hotel que está previsto en esa esquina», afirma el alcalde, quien explicó que el parking actual que gestiona APECA está ubicado sobre suelo propiedad de Palafox Hoteles.

García ha adelantado que los trabajos en Valcárcel comenzarán en «los próximos días» con la «llegada de material» y el acondicionamiento del espacio. El Ayuntamiento de Cádiz se ha coordinado con la Diputación de Cádiz, propietaria aún del edifico, para que tuviera en cuenta los aparcamientos. El alcalde ha recordado que «la parcela es de Palafox y de Diputación» y que el Ayuntamiento actualmente «no tiene relación ninguna con esa parcela» hasta que Diputación derribe el edificio y ceda el suelo al Consistorio. «Con el PSOE en Diputación se vendió el edificio y el solar para un hotel de cinco estrellas gran lujo, que durante el Gobierno municipal de José María González el hotel se proyectó en el solar del parking y que con el PP Valcárcel se convierte en un espacio universitario y en una plaza pública para los vecinos de La Viña», ha concluido.

