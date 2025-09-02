Bruno García recuerda que la rehabilitación de Valcárcel comenzará en unos días: «Esta herida se va a cerrar»

Las obras de rehabilitación del histórico edificio de Valcárcel están a punto de comenzar. Eso al menos traslada el alcalde de Cádiz, Bruno García, cuando ha sido cuestionado por una rehabilitación más que necesaria del que fuera antiguo hospicio de Cádiz y que tendrá un uso universitario.

La Diputación, propietaria del inmueble, va a ejecutar las obras de y solo está pendiente de que los gestores del aparcamiento que se encuentra en la entrada del edificio tengan un solución factible, negociación que está llevando acabo el Ayuntamiento.

«Las obras van a comenzar en unos días, estamos fijando cuando pero será pronto. No es un problema de querer empezar, si fuera por Diputación habría sido ayer. Estamos hablando con los trabajadores del aparcamiento y lo estamos flexibilizando para que ellos estén en una buena situación. Llevamos varias semanas hablando con ellos y si todo va bien lo normal es que la obra comience en unos días«, ha explicado el alcalde Bruno García.

El edil gaditano destaca la implicación de la administración provincial en estos trabajos tan necesarios de un emblema de la ciudad, ubicado en uno de los lugares más conocidos de Cádiz. «Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con la Diputación de Cádiz. Gracias a ellos porque sin su generosidad e interés no habría sido posible. Hay que decirlo porque es la típica herida que tenía esta ciudad y que se va a curar. Una herida con la que llevamos años y décadas y la vamos a poder curar gracias a la Diputación y el trabajo de diferentes administraciones«.

Los trabajos en Valcárcel

Entre los trabajos a realizar se incluyen intervenciones de carácter estructural, como la sustitución de los forjados de cubierta y de las diferentes plantas que presentan mayor grado de afección estructural, así como la demolición de los edificios anexos en la fachada este del inmueble; actuaciones de consolidación y restauración de fachadas exteriores e interiores; trabajos de impermeabilización y saneamiento de cubiertas, y la instalación de un sistema de iluminación monumental con el objetivo de destacar el valor arquitectónico del edificio. Las actuaciones se realizarán tanto en la parte correspondiente al edificio histórico como en la estructura del edificio construido en los años 60. El plazo de ejecución es de 12 meses.

Por ello, desde el Ayuntamiento se busca que estas obras que son tan demandadas por la ciudadanía desde hace años, tengan la menor repercusión posible a los abonados y a los propios empleados de la entidad que gestiona el aparcamiento.

Desde el equipo de Gobierno se mantiene que no hay ninguna decisión tomada al respecto pero ha añadido que en este tema están implicadas varias delegaciones para poder encontrar una alternativa que sea la mejor para los usuarios, la asociación y, por supuesto, para que también se pueda llevar a cabo una obra fundamental para la ciudad y el propio barrio de La Viña.