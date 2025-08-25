El Ayuntamiento de Cádiz busca una solución para los abonados del parking de Valcárcel ante el inicio de las obras

El inminente inicio de las obras en el edificio Valcárcel está obligando al Ayuntamiento de Cádiz a buscar soluciones para usuarios y empresa del aparcamiento al aire libre. Desde el gobierno municipal están manteniendo reuniones con la entidad social Apeca, que es la que explota el parking.

Con Bruno García a la cabeza, desde el Ayuntamiento se están estudiando alternativas, tanto para las personas abonadas como para los trabajadores de esta empresa. En este sentido, el Ayuntamiento está avanzando en conseguir la citada solución para cerrarla en unos días y poder presentársela a Apeca.

Una obra fundamental

Está previsto que las obras de consolidación del edificio comiencen a lo largo del mes de septiembre. Entre los trabajos a realizar se incluyen intervenciones de carácter estructural, como la sustitución de los forjados de cubierta y de las diferentes plantas que presentan mayor grado de afección estructural, así como la demolición de los edificios anexos en la fachada este del inmueble; actuaciones de consolidación y restauración de fachadas exteriores e interiores; trabajos de impermeabilización y saneamiento de cubiertas, y la instalación de un sistema de iluminación monumental con el objetivo de destacar el valor arquitectónico del edificio. Las actuaciones se realizarán tanto en la parte correspondiente al edificio histórico como en la estructura del edificio construido en los años 60. El plazo de ejecución es de 12 meses.

Por ello, desde el Ayuntamiento se busca que estas obras que son tan demandadas por la ciudadanía desde hace años, tengan la menor repercusión posible a los abonados y a los propios empleados de la entidad.

Desde el equipo de Gobierno se mantiene que no hay ninguna decisión tomada al respecto pero ha añadido que en este tema están implicadas varias delegaciones para poder encontrar una alternativa que sea la mejor para los usuarios, la asociación y, por supuesto, para que también se pueda llevar a cabo una obra fundamental para la ciudad y el propio barrio de La Viña.