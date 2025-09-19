Bruno García sobre la cesión del suelo del Hospital de Cádiz: «Es como si cuando te van a dar el topolino gratis, te dicen que tiene que recuperar el dinero del helado»

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha vuelto a ser cuestionado por la parcela del futuro hospital de la ciudad tras las declaraciones del consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, quien afirmó este jueves que «esta operación no es gratis», y no entendía «cómo toda una vicepresidenta del Gobierno puede llegar a tener el descaro de engañar así a los gaditanos», mientras que el delegado de la Zona Franca, Fran González, acusaba al consejero de «embarrar» la propuesta del ministerio de Hacienda, y criticaba que la Junta «A día de hoy no se pronuncia, simplemente se está dedicando a enrarecer y a cuestionar elementos tan básicos y tan claros como que la cesión es gratuita y se pueda hacer de manera inminente si la Junta de una vez responde». El regidor ha vuelto a manifestar la postura del Ayuntamiento, que no es otra que «sí al Hospital», aunque ha querido explicar el origen de las discrepancias entre el Consorcio y la administración regional.

El regidor ha desarrollado que desde el Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero «manda el viernes una carta en la que dice que cede el suelo y otro documento con unas líneas generales para la elaboración de un convenio». En la carta «dicen expresamente que plantean la cesión gratuita e inmediata de los terrenos, el delegado incluso habla de un regalo», pero en el documento con las líneas generales «se dice que el Ayuntamiento de Cádiz debe comprometerse a garantizar que la Zona Franca recupere la inversión». Es decir, María Jesús Montero, el pasado viernes dice en Cádiz que la Zona Franca cederá gratuitamente los terrenos, pero se exige que el Consorcio recupere la inversión realizada en 2004 cuando adquirió los antiguos terrenos de CASA por 9,5 millones de euros. Se trata, por tanto, de una cesión en la que Zona Franca mantiene el aprovechamiento del suelo, cuestión recogida en el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU).

«Por un lado dicen que lo da gratis, pero por otro lado dice que tiene que recuperar la inversión», ha señalado Bruno García, quien lo ha ejemplificado así: «Es como si dicen que los 'topolinos' son gratis, te pones en la cola, y cuando te dan el topolinos, te dice el heladero que tiene que recuperar el dinero del helado y del cucurucho».

«Al día siguiente yo dije que Zona Franca tenía que recuperar la inversión, porque lo dice el PGOU», que además recoge que «la administración que construya el Hospital se queda con una parte de las unidades de aprovechamiento», casi 58.000 en total.

El reparto de las unidades de aprovechamiento

El PGOU recoge casi 58.000 unidades de aprovechamiento correspondientes a la construcción del nuevo Hospital de Cádiz, un concepto urbanístico que hace referencia a los beneficios obtenidos de las actuaciones realizadas sobre terrenos urbanos. Del total, un 10% corresponden al Ayuntamiento de Cádiz, mientras que ahora, los técnicos de la Zona Franca y de la Junta de Andalucía deberán llegar a un acuerdo sobre cuantas unidades corresponde a cada administración, ya que el Consorcio quiere recuperar la inversión realizada en 2004 con su porcentaje, mientras que el PGOU también recoge que estas unidades «son para la institución que construya el Hospital».

«Lo que decimos es que esos aprovechamientos queremos que se queden en la ciudad», ha señalado Bruno García, quien ha agregado que «las unidades de aprovechamiento se hicieron para poder financiar el Hospital».

Bruno García ha afirmado que «no todas las unidades pueden ser para Zona Franca», aunque «decimos que se tienen que llevar una parte. ¿Cómo voy a decir que estoy en contra de que recuperen la inversión? Es lo que les hemos propuesto».

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cádiz hizo meses atrás una oferta de 12,5 millones de euros para compensar a Zona Franca por la inversión realizada en el año 2004. «La Junta no va a poner pegar en las unidades de aprovechamiento que le correspondan a la Zona Franca», ha señalado.