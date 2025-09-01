El Ayuntamiento convoca pruebas artísticas para participar en los espectáculos de Cádiz Romana

El alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, junto a artistas y creadores del espectáculo 'Foedus Gaditanorum'

El Ayuntamiento de Cádiz ha convocado las diferentes pruebas artísticas que se llevarán a cabo para fomentar la participación de la ciudadanía en la celebración del programa municipal Orgullos@s de nuestra historia, que este año estará centrado en la Cádiz romana, y que se celebrará del 19 al 28 de septiembre.

De este modo, se han establecido tres pruebas, una de ellas, al igual que el año pasado, será para participar en el cuerpo de baile junto a Eduardo Guerrero, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Además, este año se han convocado unas pruebas para formar una escolanía formada por niños y niñas que podrán participar en el espectáculo de clausura y también una prueba para la elección de actores para los espectáculos tanto de inauguración como de clausura.

Cuerpo de baile

Para el cuerpo de baile de Eduardo Guerrero se ha indicado que todas las personas con conocimiento de danza podrán formar parte del mismo para el espectáculo 'Foedus, Gaditanorum', donde se bailarán varias piezas de danza creadas ex profeso por el bailaor.

Se realizará una prueba artística de danza el próximo 8 de septiembre de 2025 en el Baluarte de la Candelaria de 12,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 20,00 horas, siendo la edad mínima para inscribirse de 14 años.

Los interesados pueden inscribirse a la prueba artística enviando un email a la dirección cadizromana2025@gmail.com, indicando en el asunto «Inscripción Prueba Artística Eduardo Guerrero», y en el cuerpo del email el nombre y apellidos, edad, DNI, teléfono, la autorización y DNIs de padres, madres o tutores legales en caso de menores de edad, el horario de elección para realizar la prueba y la experiencia y conocimiento de danza.

Las masterclass y ensayos de estas nuevas creaciones, serán en el Baluarte de la Candelaria como mínimo del 19 al 26 de septiembre, donde Eduardo Guerrero impartirá las clases coreográficas. El 25 será el ensayo técnico en la Puerta de Tierra y el 26 el ensayo general en este mismo lugar. El espectáculo será el 27 de septiembre.

Escolanía

Para todos los niños y niñas entre 8 y 14 años interesados en formar parte de la escolanía para el espectáculo 'Foedus, Gaditanorum' y cantar junto a Pasión Vega en el espectáculo y los premiados de coros del COAC 2025, se realizará una prueba de voces por la escuela de música Bravissimo Music Lab entre los días 6 y 8 de septiembre. El plazo máximo de inscripción será el próximo 5 de septiembre.

Todos los interesados pueden inscribirse enviando un email a la dirección citada anteriormente aportando los mismos datos y poniendo en el asunto del mensaje «Inscripción Escolanía».

Los ensayos llevados a cabo por la escuela de música Bravissimo Music Lab se realizarán durante el mes de septiembre en horario de tarde. El 16 de septiembre en horario de tarde se grabarán las voces de la escolanía, el 25 de septiembre será el ensayo técnico en la Puerta de Tierra y el 26 de septiembre, el ensayo general en la Puerta de Tierra.

Además, se ha indicado que todas las personas con conocimiento en interpretación y formación en al ámbito de las artes escénicas podrán participar en una master class en lucha escénica y teatro para espacios no convencionales. Una vez finalizado este taller, los participantes que completen la formación presentarán todo lo aprendido en la master class en una de las partes del macro espectáculo 'Foedus, Gaditanorum'.

Para recrear esta escena, se impartirá un curso de seis días donde se creará la coreografía de movimiento y acciones. Además de otras técnicas de movimiento escénico, conciencia del espacio o uso de espacios no convencionales. Este taller será gratuito para todos los participantes que acudan a la convocatoria con un máximo de aforo de 40 personas.

La organización aportará para el espectáculo el vestuario y las armas (reglamentarias) para la realización del taller.

Se realizará una prueba artística de movimiento escénico el próximo 12 de septiembre de 2025 en el Baluarte de la Candelaria de 12,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 20,00 horas. La edad mínima para inscribirse es 18 años.

Las master class y ensayos del taller serán en el ECCO los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de septiembre en turno de 18,00 horas a 21,00 horas. El 25 ensayo técnico en la Puerta de Tierra y el 26 ensayo general en la Puerta de Tierra.

Esta master class y taller será impartida por Alex Larumbe y Jennifer Lima. Los interesados, mayores de edad, pueden inscribirse a la prueba artística enviando un email a la dirección anterior, indicando en el asunto «Inscripción prueba artística masterclass lucha escénica», y en el cuerpo del email el nombre y apellidos, edad, DNI, teléfono, horario de elección para realizar la prueba y experiencia y conocimiento de artes escénicas.

También se ha detallado que todas las personas con conocimiento en interpretación y formación en al ámbito de las artes escénicas son convocados para casting y prueba artística para cubrir 11 puestos de diversos personajes que participan en la acción dramática del espectáculo de inauguración.

Estos personajes tienen texto y además se les pedirá que tengan un buen nivel de improvisación ya que tendrán que interactuar con el público en una animación continuada. También se elegirán otros personajes que no tienen texto pero sí improvisación.

Para la prueba, dependiendo de los personajes, se pedirá una pequeña improvisación en base a temas ofrecidos por la dirección artística, prueba física, o movimiento escénico. Ocho de los personajes tendrán que representar mediante la pantomima y la expresión corporal por lo que el nivel de esa selección de personajes será mayor.

Estos personajes actuarán en el espectáculo de inauguración 'Gades, Cádiz Romana' el próximo 19 de septiembre de 2025 en la plaza San Juan de Dios a las 20,00 horas. Para ello, se realizará la prueba artística el 4 de septiembre en el Espacio ECCO de 17,00 horas a 21,00 horas. La edad mínima para inscribirse es 14 años.

Las masterclass y ensayos del taller serán en el ECCO. El 17 será el ensayo técnico en Plaza San Juan de Dios y el 18 ensayo general en Plaza San Juan de Dios. El espectáculo será el 19 de septiembre en Plaza San Juan de Dios a las 20,00 horas.

Los interesados pueden inscribirse a la prueba artística enviando un email a la dirección cadizromana2025@gmail.com, indicando en el asunto «Inscripción casting y prueba artística Gades romana», y en el cuerpo del email el nombre y apellidos, edad, DNI, teléfono, autorización y DNIs de padres, madres o tutores legales en caso de menores de edad, y horario de elección para realizar la prueba y experiencia y conocimiento de artes escénicas.

Voluntariado

Por último, el Ayuntamiento ha indicado que todas las personas interesadas en participar activamente en el programa cultural Gades, Cádiz Romana 2025, pueden formar parte del equipo de voluntariado realizando inscripción mediante email a la dirección «cadizromana2025@gmail.com» indicando en el asunto «Inscripción voluntariado cádiz romana», y ofreciendo los datos apuntados anteriomente.

Más temas:

Cádiz