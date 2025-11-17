Argüello, tras la reunión con el Papa León XIV: «La renuncia de Zornoza quizás pudiera ser aceptada próximamente»

La diócesis de Cádiz Iglesia gaditana se mantiene a la espera de que la Santa Sede acepte la renuncia del prelado gaditano Rafael Zornoza investigado por el Tribunal de la Rota por unos supuestos abusos a un menor en su época como rector del seminario de Getafe.

Los nueve obispos españoles que forman parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española han tenido este lunes una reunión con el Papa León XIV, que les ha recibido en una audiencia privada solicitada por los prelados en el momento de la elección del nuevo Pontífice, el pasado mes de mayo. Se esperaba que en ese encuentro, entre otras cuestiones, se determinara el futuro de Zornoza en la diócesis de Cádiz y Ceuta pero no ha sido así. Y de hecho, tampoco en el boletín oficial de la Santa Sede de este lunes se ha publicado nada al respecto.

La renuncia de Zornoza

El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha afirmado después de esta reunión que «la situación del obispo de Cádiz se encuentra en este momento en una fase de investigación. Nosotros ante esta fase de investigación mantenemos la existencia de dos derechos. El derecho de cualquier víctima a plantear su caso y el derecho a la presunción de inocencia«.

El máximo representante de los obispos españoles ha incidido además en que «eso luego debe resolverse a través de un procedimiento. Y en este momento el procedimiento lleva 15 días abierto. Respecto a un procedimiento de investigación para, partiendo de la presunción de inocencia, ver la verosimilitud de la legítima denuncia que una persona plantea«.

Igualmente ha comentado Argüello que «ahí es donde nosotros nos estamos moviendo. Y el Santo Padre, que por supuesto es conocedor de esto, no nos ha dicho más. Ha escuchado esto y, lógicamente, porque es así el derecho de la Iglesia, puesto que en la vía civil este proceso está prescrito, pues nos ha confirmado que este es el derecho de la Iglesia«.

En cuanto al relevo de Zornoza al frente de la diócesis de Cádiz el presidente de la Conferencia Episcopal ha apuntado que «nosotros no lo sabemos. Es una competencia de la Santa Sede. Y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito de que esta renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente«.

De momento, y tras una semana de incertidumbre sigue el compás de espera en la diócesis de Cádiz una vez que la investigación ya se ha abierto y el obispo Rafael Zornoza había presentado su renuncia en julio de 2024 al cumplir los 75 años. Este verano fue cuando en Roma se tuvo conocimiento de esta denuncia que ya ha prescrito en la justicia ordinaria pero no en la canónica. A la investigación por estos supuestos abusos que se dieron hace treinta años se une que el obispo de Cádiz se encuentra en tratamiento porque padece un cáncer agresivo por lo que todo hace indicar que en efecto el relevo será cuanto antes dadas las circunstancias.

La opción más probable en el momento en que el Papa acepte la renuncia de Zornoza es que se nombre un administrador episcopal que tome las riendas de forma temporal en Cádiz. Entre los nombres que suenan para ser provisionalmente líder de la Iglesia gaditana es Teodoro León, actual obispo auxiliar de Sevilla, nacido en Puertollano, licenciado en Derecho Canónico y ordenado sacerdote en 1991.

