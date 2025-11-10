El obispo de Cádiz, sobre las acusaciones de pederastia: «Son muy graves y además falsas»

El obispado de Cádiz y Ceuta ha emitido un comunicado este lunes en respuesta a una información publicada en el periódico El País en la que se hace referencia a una investigación por parte del Vaticano tras una denuncia contra el prelado gaditano, Rafael Zornoza Boy, por supuesta pederastia durante sus años en Getafe.

En el breve comunicado se desmiente rotundamente esa información: «las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas».

Además se apuntan detalles con respecto al proceso: «el caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España. Hay una plena confianza en la justicia y se colaborará con ella en todo lo que sea requerido. Al mismo tiempo, es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas».

Pero también en esta aclaratoria se señala una circunstancia que hasta ahora se desconocía en cuanto al estado de salud de Zornoza porque se afirma que el obispo se encuentra en estos momentos en tratamiento ya que padece «un cáncer agresivo». Además se apunta que Monseñor Zornoza «ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento que está recibiendo».

Igualmente se incide en que «desde este Obispado no se harán posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico«.

La prórroga de su «jubilación»

Ha pasado ya más de un año desde que el obispo de Cádiz Rafael Zornoza cumpliera 75 años, concretamente fue el 31 de julio de 2024. A esa edad llega el momento de la jubilación, según establece el Código de Derecho Canónico en el Canon 401: «Al Obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias».

En ese momento el prelado gaditano presentó su renuncia al entonces Papa Francisco pero por ahora no ha llegado decisión alguna por parte del Vaticano, es decir que Zornoza sigue al frente de la Iglesia de Cádiz a la espera de que León XIV designe un nuevo obispo para Cádiz y Ceuta.

La norma que marca la edad de jubilación de los obispos es de 1983. La renuncia debe ser aceptada por el Santo Padre para que se haga efectiva aunque en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, del año 2022, se prevé la posibilidad de ampliar la edad de jubilación a los 80 años. Todo esto supone que en realidad no hay un plazo determinado para que haya un relevo. De hecho, como Zornoza, hay otros obispos en distintas diócesis de España que también superan los 75 años.

A esta situación de «prórroga» como obispo de Cádiz, se unen ahora este proceso judicial y la enfermedad a la que hace frente Monseñor por lo que quizás su relevo en la diócesis podría agilizarse.

Catorce años en la diócesis de Cádiz

Rafael Zornoza Boy fue nombrado públicamente obispo de la diócesis de Cádiz por el Vaticano el 31 de agosto de 2011 por lo que se acaban de cumplir catorce años. Tomó posesión el 22 de octubre iniciándose una nueva etapa y produciéndose un momento histórico ya que relevaba al recordado Antonio Ceballos Atienza quien estuvo al frente de la Iglesia gaditana durante dieciocho años. Hasta que se hizo efectivo el relevo y llegara Zornoza pasaron trece meses.

Nacido en Madrid el 31 de julio de 1949 es el tercero de seis hermanos. Estudió en el Colegio Calasancio con los Padres Escolapios, que simultaneaba con los estudios de música y piano en el Conservatorio de Madrid. Zornoza ingresó en el Seminario Menor de Madrid para terminar allí el bachillerato. En el Seminario Conciliar de Madrid cursa los Estudios Teológicos de 1969 a 1974, finalizándolos con el Bachillerato en Teología.

Fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1975 en Madrid y destinado como vicario de la Parroquia de San Jorge, y párroco en 1983. Tras abandonar la diócesis de Madrid en octubre de 1991 acompaña como secretario particular al primer obispo de la de Getafe.

Más temas:

España

Vaticano

Cádiz