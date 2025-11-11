La investigación abierta al obispo Zornoza acelera el relevo en la diócesis de Cádiz

El relevo en la diócesis de Cádiz y Ceuta será inminente. La investigación por pederastia que el Vaticano ha abierto, a través del Tribunal de la Rota, contra Rafael Zornoza va a agilizar la salida del prelado gaditano que ya en julio de 2024, tal y como se establece en el derecho canónico, al cumplir los 75 años, presentó su renuncia al Sumo Pontífice, entonces Francisco.

Transcurrido ya más de un año «extra» de Zornoza en la Iglesia de Cádiz esta investigación por unas acusaciones que por un lado la Santa Sede considera «creíbles» mientras que el Obispo ya ha calificado de «falsas y graves», van a ser determinantes para el adiós del madrileño de la diócesis. A ello se une una circunstancia sobrevenida y conocida públicamente este pasado lunes y no es otra que Zornoza está en tratamiento médico por un «cáncer agresivo» tal y como apuntaron desde Hospital de Mujeres.

De la sucesión al frente de Iglesia gaditana se habla desde antes incluso de que Rafael Zornoza llegara a su edad de «jubilación» en 2024 pero en el Vaticano no se dieron movimientos en ese sentido y el propio Monseñor ha destacado hace tiempo el hecho de que hay muchos sacerdotes que superada esa edad siguen ejerciendo. No obstante, también afirmaba en su día Zornoza Boy estar «a plena disposición de lo que disponga el Santo Padre» y añadía que «en cualquier caso, jubilado o no, seguiré trabajando al servicio de la Iglesia, porque a lo que uno nunca renuncia es a ser cura y ser obispo».

La cuestión que se plantea ahora es si, dadas las circunstancias, teniendo en cuenta la investigación, y siempre considerando la presunción de inocencia, sería pertinente que desde el propio Vaticano que ha iniciado este proceso se avanzara de forma inminente en la renuncia de Zornoza, primer obispo de España investigado por abusos a menores, para salvaguardar el bien de la institución religiosa y no fracturar más la confianza en la Iglesia. De hecho, existen antecedentes a nivel internacional en los que las medidas adoptadas han sido aceptar renuncias preventivas o incluso adoptar medidas cautelares. Son los casos de prelados como el de Chile, Juan Barros, o bien el cardenal australiano George Pell quien fue condenado y después absuelto.

El 'caso Zornoza' será sin duda el punto principal del encuentro que los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española van a mantener con el papa León XIV en el Vaticano el próximo lunes. Será el primer encuentro de la cúpula de los obispos españoles con el Papa. Y esto abre celeridad al relevo en la Iglesia de Cádiz mientras que el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica que tiene una sede en Madrid estudia la denuncia.

Diócesis vacantes en España

Hay que tener en cuenta que desde que fue elegido Papa León XIV el 8 de mayo de este 2025 sólo hay un obispo en España nombrado por él, Daniel Palau, de Lérida. Históricamente, la mayoría de los obispos de las diócesis españolas han sido nombrados por el Papa Francisco. En total son 53 de los que 51 siguen en activo y 2 son eméritos. Pero además hay 24 obispos nombrados por Benedicto XVI, seis eméritos y los otros dieciocho en activo, entre ellos el de Cádiz, Rafael Zornoza. Por su parte Juan Pablo II nombró hasta cuarenta y tres obispos españoles, incluido el obispo emérito de la diócesis gaditana, Antonio Ceballos. De todos, sólo seis siguen en activo.

En este contexto hay que destacar que, además de Zornoza, hay otros cinco obispos que ya han presentado su renuncia al Papa y aún no han sido relevados: el cardenal Omella (Barcelona) y los obispos José María Yanguas (Cuenca), Sebastià Taltavull (Mallorca), José Manuel Lorca Planes (Cartagena) y Salvador Cristau (Terrassa). Y junto a ello, hay hasta tres diócesis vacantes: Astorga, Teruel y Albarracín, y Osma-Soria. Es decir que el actual Nuncio en España, Piero Pioppo, tiene por delante una importante labor para proponer al Dicasterio de los Obispos que selecciona antes de que el Papa León XIV decida. Probablemente sea Cádiz la primera diócesis en la que actúe.

Futuribles en Cádiz

Quién será el próximo obispo de Cádiz es una pregunta complicada de resolver. Habrá que esperar la designación de León XIV aunque sí es cierto que ya desde hace tiempo hay varios nombres que suenan como próximas cabezas de la Iglesia gaditana.

Uno de ellos, del que más se ha hablado en este tiempo, es José Mazuelos, ex prelado de Jerez Asidonia y ahora en Canarias. Mazuelos, nacido en Osuna, Sevilla, estudió Medicina y ejerció su profesión en su pueblo y también en el Hospital de San Carlos en San Fernando. Después inició su formación eclesiástica y se ordenó sacerdote en 1990. En 2009 fue nombrado obispo de Jerez por Benedicto XIV y en 2020 obispo de Canarias donde se encuentra actualmente.

Además de Mazuelos, entre la curia gaditana se ha especulado también con otros dos nombres: Ramon Valdivia y Teodoro León, actuales obispos auxiliares de Sevilla. El primero, licenciado en Derecho, también es de Osuna. Fue ordenado sacerdote en 2003 y designado como obispo auxiliar por el papa Francisco en 2023, mismo año que Teodoro León, nacido en Puertollano, licenciado en Derecho Canónico y ordenado sacerdote en 1991.

Estos y otros nombres están en las quinielas para obispo de Cádiz, una diócesis que mantiene su actividad con relativa normalidad y a la espera de acontecimientos.