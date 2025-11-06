Aprobada la subida del 20% en la tasa de basura en Cádiz «impuesta por el Gobierno»

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves una subida en la tasa de la basura «impuesta por el Gobierno». Este incremento del impuesto responde al cumplimiento de la Ley 7/2022 del 8 de abril que exige a los municipios cubrir con este tributo el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

En Cádiz este servicio tiene un coste superior a los 11 millones de euros, mientras que actualmente el Consistorio recauda con la tasa unos 7,5 millones de euros. Por lo tanto, esta subida servirá para recaudar esos 3,5 millones de déficit.

La delegada de Economía y Hacienda, Maite González, ha explicado que el equipo de gobierno, tras analizar distintos escenarios, ha optado por el que tiene «una menor incidencia en el bolsillo de los gaditanos». Así, la tarifa se compone de dos partes: una cuota fija, determinada según el valor catastral del inmueble, y otra cuota variable que depende del número de personas empadronadas en dicha vivienda.

Subida de las cuotas de basura

En Cádiz, el 97,07% de las viviendas tienen un valor catastral igual o inferior a 150.000 euros. Para el primer tramo, hasta 50.000 euros, que supone el 36,08% del total de viviendas, y considerando hogares con 3 o 4 personas «como generalidad», la subida será del 20,12%. Esto equivale a 1,73 euros más al mes o 3,46 euros en el recibo bimestral.

En el tramo entre 50.001 y 150.000 euros, que representa el 60,99% del total de inmuebles de la capital, también para viviendas con tres o cuatro empadronados, el aumento será de 2,04 euros mensuales, es decir, 4,08 euros por bimestre, lo que supone un 20,51% de incremento.

Este aumento, derivado de la normativa «impuesta» por el Ejecutivo es inferior al de otras localidades vecinas. Por ejemplo, en San Fernando, según ha destacado González, ha sido del 21%.

Por otro lado, en las viviendas con un valor catastral superior a 150.000 euros, que apenas representan el 1,65% del total, la subida será del 45,62%, lo que se traduce en 9,08 euros más en el recibo bimensual.

En cuanto a los usos no residenciales, como locales comerciales e industriales, el incremento porcentual varía considerablemente. El recibo bimestral aumentará unos 9,95 euros para los inmuebles de menos de 50.000 euros de valor catastral y con baja generación de residuos, mientras que podrá llegar hasta 28,91 euros en aquellos con un valor catastral de entre 150.000 y 200.000 euros y que produzcan más residuos.

Deducciones

La nueva normativa obliga a que esta tasa se cobre por separado, por lo que dejará de incluirse en la factura del agua, como venía sucediendo hasta ahora.

Además, se incluyen bonificaciones de hasta el 90% para quienes perciban el Ingreso Mínimo Vital o la renta mínima. Además, las familias numerosas también podrán acceder a descuentos, cuyo porcentaje variará en función del valor catastral del inmueble y del tipo de familia numerosa.

El PSOE se abstiene y AIG vota en contra

El único punto del pleno ha sido aprobado con los votos a favor del Partido Popular, mientras que el PSOE se ha abstenido y Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha votado en contra. Demetrio Quirós, de AIG, ha criticado que «la ley incluya una serie de nuevas obligaciones» relacionadas con el reciclaje y el fomento de la separación de residuos «que no traéis».

«Son unas propuestas que no incentivan la separación de residuos ni al reciclaje», ha señalado. «Va a pagar lo mismo una unidad de vivienda que sean consecuentes con los objetivos de reciclaje que una casa donde no se recicle». Desde AIG defienden otros criterios para la subida de las cuotas, como en función de la generación de residuos. Por otro lado, hablan de una «discriminación» para los vecinos de extramuros, ya que los gaditanos que viven en el centro «tienen una deducción del 10% porque tienen un contenedor individual en la puerta».

Por su parte, José Ramón Ortega, ha incidido en que no se trata de una subida «impuesta» por el Gobierno, sino por la Unión Europea «donde tiene mayoría el PP». En cuanto a las deducciones, ha señalado que podrían aplicarse en función a otros criterios como la renta per cápita o para pensionistas con ingresos más bajos.