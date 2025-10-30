Cádiz prepara el debate sobre la nueva tasa de basuras con un modelo «de mínima incidencia»

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado la convocatoria, para este lunes 3 de noviembre, de la comisión informativa sobre la tasa de residuos sólidos urbanos, paso previo al Pleno extraordinario que se celebrará en una fecha aún por determinar.

Según ha informado el Consistorio, se ha elaborado un modelo de ordenanza que busca «la mínima incidencia en el bolsillo de los gaditanos». El Ayuntamiento recuerda que la nueva tasa responde a una obligación impuesta por el Gobierno central a través de la Ley 7/2022, de 8 de abril, que exige a los municipios cubrir con este tributo el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

El Ejecutivo central ha advertido de que el incumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones europeas por no alcanzar los objetivos de reducción de residuos o, incluso, en la pérdida de acceso a fondos comunitarios.

Eliminar el déficit

La aplicación de la ley obliga a todos los ayuntamientos a ajustar sus tasas para evitar déficits. En el caso de Cádiz, el servicio tiene un coste superior a once millones de euros, mientras que la recaudación actual ronda los 7,5 millones.

El equipo de gobierno afirma haber estudiado distintos escenarios y asegura haber «optado por el que tiene una menor incidencia económica para los vecinos». El nuevo modelo contempla una cuota básica vinculada al valor catastral de los inmuebles y una parte variable en función del número de personas empadronadas en cada vivienda.