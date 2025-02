La APDHA saca los colores al Ayuntamiento de Cádiz con las personas sin hogar

«La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz nos hemos reunido con el alcalde y con el concejal de Servicios Sociales. Hemos hecho propuestas y hemos recibido promesas y compromisos, pero desde hace un año venimos observando retrocesos en la atención a las personas sin hogar e incumplimientos de las promesas que hicieron. Por eso estamos aquí, para reivindicar cuestiones concretas que hacen falta». Con estas palabras ha introducido el portavoz de la APDHA Cádiz, Rafa Lara, la concentración que han celebrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento gaditano, portando una amplia pancarta en la que se podía leer: 'La calle no es un hogar, la calle mata. Derecho a techo'.

En esta concentración -en la que han participado medio centenar de personas y a la que se han sumado miembros del colectivo Nadie sin Hogar y representantes políticos como el portavoz del PSOE Local, Óscar Torres, y los portavoces de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz y Helena Fernández- se ha guardado un minuto de silencio por Cristina, que ha fallecido esta misma semana en el albergue tras dormir varios días en la calle antes de obtener plaza en este centro municipal. «Hay que acabar con este abandono de las personas sin hogar que nos califica muy mal como sociedad», ha subrayado Lara.

Posteriormente, varias personas han dado lectura a un manifiesto para poner en evidencia la falta de compromiso del alcalde, Bruno García, y de su equipo de Gobierno, con las personas sin hogar de la ciudad que, según el censo de noviembre de 2023 suman 117, casi un 15% más con respecto al último censo. «Una cifra que esta ciudad, de unos 112.000 habitantes, puede asumir y proporcionar alojamiento» por lo que serían «innecesarias las campañas de frío y calor con las que de manera muy precaria e insuficiente se pretende mejorar algo su vida en determinados períodos del año».

Asimismo, han recordado dos futuros proyectos que el regidor siempre saca a relucir cuando habla de personas sin hogar: el centro de 11 alojamientos en la calle Setenil para personas sin hogar en situación de calle y el centro de segunda acogida para 28 personas en la calle Soledad. Sobre el primero, la APDHA lamenta que aunque el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, les comunicó en diciembre que «estaba en proceso de licitación y con fecha de apertura en primer lugar, para enero, y posteriormente, para marzo, todavía no se ha concretado su fecha de inauguración». Y sobre el segundo han lamentado que tardará «dos años o más» en entrar en funcionamiento, al tiempo que han resaltado que estas viviendas deberán estar dotadas con personal cualificado, como psicólogos, educadores, sociales y trabajadores sociales. «Dada la dilatación en el tiempo que estos proyectos conllevan y que, de todas formas, no proporcionarían un alojamiento digno a todas las personas sin techo, instamos al Ayuntamiento a que valore otras iniciativas que de manera inmediata las saque de la calle». Y para ello abogan desde la APDHA por «un amplio parque de vivienda social», además de por la puesta en marcha del programa de Primero Vivienda-Housing First, «que tan buenos resultados están dando en Europa».

Asimismo, también han reclamado al Gobierno municipal la actualización del Plan de Inclusión municipal para Personas sin Hogar 2018-2021, que recoge «la adjudicación anual por Procasa de una nueva vivienda individual y otra compartida (tres personas) a asociaciones sociales que las gestionarían.

Otra cuestión que consideran necesario solucionar es la concentración actual de recursos habitacionales y de comedores sociales en el casco histórico, por lo que solicitan que se extienda también por extramuros, «donde no existe ningún recurso».

También señalan como «urgente» la contratación de un equipo de salud mental dedicado a las personas sin hogar; potenciar el uso del sótano del centro Fermín Salvochea; y la prevención del sinhogarismo, «haciendo una correcta evaluación de los grupos de riesgo».

Y por último, desde la APDHA recuerdan que la Mesa política de Personas Sin Hogar no se reúne desde octubre de 2023, por lo que exigen que se convoque «lo antes posible».

Indignación por la colocación de maceteros en Capuchinos

Desde la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía han lamentado que el Ayuntamiento de Cádiz haya colocado grandes maceteros en la escalera de Capuchinos, con la intención de que las personas sin hogar que allí viven no puedan ocupar este espacio.

«Una vez más, la respuesta de la administración ha sido echar a la calle a las personas que, por no tener recursos, viven en la calle. Es inhumano, es indigno tratar así a los más desfavorecidos, quitarles lo único que les queda, un rinconcito de ciudad, como si no fueran parte de la ciudadanía, como si no tuvieran derechos, en vez de proporcionarles ayuda y una alternativa habitacional», lamentan a la vez que critican desde la APDHA en Cádiz.